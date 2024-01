Nei Letti Degli Altri è il nuovo album di Mahmood dopo i curiosi indizi e il singolo Cocktail D’Amore che hanno lanciato l’allarme nelle scorse settimane. Il cantautore milanese è pronto a rimettersi in gioco con un disco tutto nuovo dopo Ghettolimpo (2021), il terzo della sua carriera.

Il nuovo album di Mahmood

Nei Letti Degli Altri sarà fuori il 16 febbraio 2024 ed è già disponibile in pre-add e pre-order. Come il titolo suggerisce, il disco sarà intimo e profondo. Entro i confini del materasso si consumano i sentimenti più personali delle persone: si dorme, ci si fa l’amore, ci si rifugia per sfuggire ai pensieri o per ricercarli, ci si riposa, ci si cura e ci si può anche nascere o morire.

È all’esterno di un letto che ci si misura seriamente con le difficoltà: una volta valicato il perimetro del nostro materasso ci tocca confrontarci con il mondo, affrontarlo e/o conquistarlo, ma soprattutto stringere rapporti o respingerli, approcciarci a una realtà che abbiamo intenzionalmente chiuso fuori per ritagliarci un piccolo spazio nel pianeta.

L’artwork del disco porta la firma del visual artist Frederik Heyman, già autore della copertina del singolo Cocktail D’Amore prodotto da Dardust. L’album uscirà dopo la settimana del Festival di Sanremo 2024 al quale Alessandro Mahmoud – questo il suo nome di battesimo – partecipa per la terza volta con il brano Tuta Gold.

I materassi sparsi per le città

Nei giorni scorsi Mahmood ha stuzzicato i fan con una campagna di guerrilla marketing decisamente coraggiosa. Nelle vie di Milano, Roma e Napoli sono comparsi dei materassi. “Mi chiedevo un giorno se avrei guadagnato per invitare degli amici a cena. Mahmood 22/01/2024”.

Ancora: “Sembravamo impazziti. Siamo mai stati felici?”, e infine: “Scusa se non mi ricordo mai il tuo compleanno”. Anche in questi casi il messaggio si chiudeva con il nome dell’artista e la data di oggi. Promesse mantenute: il 22 gennaio è stato il giorno scelto per annunciare il nuovo album di Mahmood che ora ha un nome e una data.

