Dopo giorni di dissing con Lazza, i suoi follower e di scontri con gli hater, è tempo di ritornare sulla posizione di Bugo su Sanremo 2020 e Morgan, tema sul quale il cantautore è ritornato nelle ultime ore con uno sfogo sui social.

Lo sfogo di Bugo su Sanremo 2020

“Quando uno vuole deridermi cita gli eventi di Sanremo”, così parte il flusso di pensieri di Bugo, reduce da duri scontri contro hater che gli danno del fallito e fan che lo difendono dalle ondate d’odio scatenate dalla faida con Lazza.

L’incidente all’Ariston del 2020 rimarrà per sempre negli annali, e proprio per questo c’è chi si diverte a deridere l’artista parlando proprio dello split con Morgan. In che modo? “Dandomi del codardo“, racconta Bugo che ribadisce che quella sera si è allontanato dal palco “per difendere la mia dignità“. Cristian Bugatti – questo il nome di battesimo del cantautore – è convinto che mezza Italia abbia compreso il suo gesto, ma l’altra metà sarebbe ancora convinta che quella fosse una mancanza di coraggio.

Come rimediare? “Quando ai giovani che mi insultano mostro il motivo della mia uscita empatizzano subito con me”, ma Bugo non ha la pretesa di piacere a tutti. Al contrario: “Io non voglio entrare nelle grazie di tutti, mi va bene se sto sul ca**o a molte persone“.

Finita la faida con Lazza?

A quanto pare, sia Bugo che Lazza hanno deposto l’ascia di guerra. Eppure sui social sono stati giorni di fulmini e saette, con il casus belli partito dal Bugatti che si è scagliato contro alcuni rapper “di me**a” che lo citano “per acchiappare due views in più” citando, fra questi, anche Lazza.

Quest’ultimo gli ha consigliato di “mangiare un’emozione ogni tanto”, e Bugo si è beccato la s*itstorm dei fan del rapper, con i quali ha continuato il conflitto per giorni.

Fortunatamente, tutto sembra essere finito.

In questi giorni di polemica (esasperata dalla stampa che è felicissima di tutto ciò!😜) mi hanno scritto tanti ragazzi per insultarmi(😂😂😂). Banalmente nei miei confronti quando uno vuole deridermi cita gli eventi Sanremo 2020 dandomi del codardo ecc ecc dicendomi che ho fatto… — Bugo (@BugattiCristian) January 19, 2024