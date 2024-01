E’ un Sabato pomeriggio triste per tutti gli appassionati di Claudio Baglioni. Il celebre cantautore ha annunciato il suo ritiro dalle scene. Non un ritiro immediato quello di Claudio Baglioni, ma fissato nel 2026. Altri mille giorni ( di te e di me) di musica e poi calerà il sipario sulla meravigliosa carriera di Claudio Baglioni.

Strada facendo, Claudio Baglioni è stato la colonna sonora di tante vite e tante generazioni. Bello, affascinante, romantico Claudio Baglioni ha saputo attraversare epoche e gusti musicali con uno stile inconfondibile e coinvolgente. Lo sconcerto tra gli appassionati è grande. Claudio Baglioni con il suo annuncio choc ha scatenato una vera e propria tempesta social e mediatica.

Una valanga di commenti sta inondando la rete in queste ore. Ci sono quelli disperati per il sipario dell’artista amatissimo. Ci sono i complottisti convinti che l’annuncio sia una trovata pubblicitaria di Claudio Baglioni per accendere i riflettori sul tour ” A tutto cuore”. Fioriscono anche i dolci ricordi: la prima cotta, il primo bacio a labbra salate, la sorpresa del fidanzato militare, le palpitazioni per un figlio che si avvia lungo le strade della vita. Dal 1964 Claudio Baglioni fa parte della vita di tutti noi. Di chi lo ama e di chi lo detesta. Sarà proprio difficile fare a meno di lui.

Mentre infuriavano i moti popolari del 68′ , Claudio Baglioni era guardato con sospetto. Troppo sdolcinato, poco impegnato rispetto ai cantautori che in musica cantavano la rivoluzione. Nelle comitive adolescenziali era un pretesto per corteggiare una ragazzina. Ed era invidiato per questo successo che distoglieva l’attenzione delle fanciulle dal corteggiatore di turno. Sono già partite gli appelli e le suppliche affinché Claudio Baglioni ci ripensi. Vedremo se l’affetto degli affezionati riuscirà a fargli cambiare idea. Per intanto è diventata ancora più turbolenta la caccia al biglietto per “A tutto cuore”. Nessuno vuole perdersi l’ultimo (?) concerto di Claudio Baglioni.

Continua a leggere su www.optimagazine.com