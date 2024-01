Non solo cinema, televisione e teatro: le canzoni di Paola Cortellesi raccontano la sua assoluta versatilità di artista, capace di muoversi tra l’autoironia e il talento. Le sue abilità canore sono ancora sottovalutate, e noi siamo qui per un piccolo viaggio attraverso i suoi brani più amati.

Cacao Meravigliao (1988)

Resa popolare durante il programma televisivo Indietro Tutta, Cacao Meravigliao è scritta da Renzo Arbore e Claudio Mattone. Pochi ricordano che la voce di questo tormentone è della nostra Paola Cortellesi, uno dei suoi primi esperimenti in musica prima di una brillante carriera televisiva e cinematografica.

L’Inutile, con Frankie Hi-NRG Mc (2003)

Pochi sanno che l’universo canoro di Paola Cortellesi è legato a quello del rapper Frankie Hi-NRG Mc. L’Inutile è contenuto nel disco Ero Un Autarchico (2003) e racconta la smania di molti artisti di pubblicare un disco ogni anno. Ovviamente, con ironia e senza attacchi feroci.

Non Mi Chiedermi (2004)

Non solo in Non Mi Chiedermi c’è lo zampino dell’amico Frankie NRG, ma il brano porta anche la firma di Rocco Tanica di Elio E Le Storie Tese. La canzone è diventata famosa come sigla del programma televisivo Nessundorma e per il videoclip girato dai Manetti Bros.

Pugni In Tasca (2008)

Anche Pugni In Tasca gode della collaborazione di Frankie Hi-NRG Mc, che inserisce il brano nel suo disco DePrimoMaggio (2008), un altro spazio in cui si assapora tutto il talento musicale di Paola Cortellesi che partecipa nelle ultime strofe e impreziosisce, come sempre, una canzone già bella di suo.

Suicidio A Sorpresa (2008)

Nel disco Studentessi di Elio E Le Storie Tesi c’è la suite Suicidio A Sorpresa suddivisa in Allegro, Allegretto e Andante Con Moto. Inevitabile inserire questa collaborazione tra le più belle canzoni di Paola Cortellesi.

Continua a leggere su optimagazine.com