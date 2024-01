Ogni album di Fabrizio De André è un universo nel quale perdersi in un dedalo di parole, suoni e storie. Non semplici dischi né banali canzoni, ma vere e proprie opere letterarie in cui nessun vocabolo e nessuna nota sono scelti per caso. Il cantautore genovese, Faber per coloro che lo considerano padre, fratello, amico o confessore, ha saputo elevare il cantautorato italiano a un livello che oggi è una scuola d’arte, un modo di vivere la vita e di lasciarsi da essa trasportare. Nei suoi album non ha risparmiato denuncia sociale, cronaca, romanticismo, ironia e cinismo. Mai, una volta, Fabrizio De André ha taciuto il suo pensiero che oggi, indegnamente, è anche il nostro.

Tutti Morimmo A Stento (1968)

La storia di Tutti Morimmo A Stento è inevitabilmente legata a quelle parole che Faber usò in un’intervista a Enza Sampò sulla Rai: “Parla della morte. Non della ‘morte cicca’, con le ossette, ma della morte psicologica (…) che un uomo normale può incontrare durante la sua vita”. Indimenticabili Cantico Dei Drogati, Leggenda Di Natale, Inverno e Girotondo.

Volume 3° (1968)

Volume 3° non ha certo bisogno di presentazioni: è il disco de La Canzone Di Marinella, Amore Che Vieni Amore Che Vai e La Guerra Di Piero, tante storie e tante sensazioni, dal dolore all’ironia (Il Gorilla), ma anche un grande grido pacifista che nella poesia trova la sua espressione più sofferta.

La Buona Novella (1970)

Un anarchico che voleva “salvare il cristianesimo dal cattolicesimo”, questo era De André, che con La Buona Novella accolse la proposta di Roberto Danè di scrivere un concept album in cui la fede venisse raccontata nel suo senso più umano, più vicino ai Vangeli Apocrifi.

Non Al Denaro, Non All’Amore Né Al Cielo (1971)

Un altro concept album, questa volta su invidia e scienza: Non Al Denaro, Non All’Amore Né Al Cielo è un’altra pietra miliare sorretta da capolavori come Un Giudice, Un Matto e Il Suonatore Jones.

Creuza De Mä (1984)

Per molti è il capolavoro assoluto di Faber. Cantato tutto in lingua genovese, Creuza De Mä è una grande antologia di viaggi, storie, amori e poesie, questa volta declinate all’emozione verace di un porto, della gente comune e della quotidianità.

Anime Salve (1996)

Anime Salve non può certo mancare in questo viaggio tra i migliori album di Fabrizio De André: trainato da brani come Dolcenera, Prinçesa, Ho Visto Nina Volare e Khorakhané (a forza di essere vento), è l’ultimo disco di Faber prima della morte.

