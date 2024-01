Debutta questa sera mercoledì 10 dicembre su Rai 2 la serie The Swarm – Il quinto giorno, tratto dal romanzo del 2004 dello scrittore tedesco Frank Schätzing, presentato in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

Girato prevalentemente in Italia, questo thriller ambientalista è coprodotto dall’Alleanza Europea, da Frank Doelger e Eric Welbers per Schwarm TV Production GmbH & Co KG, Intaglio Films e ndF International Production, per ZDF in collaborazione con France Télévisions, Rai Fiction, Viaplay Group e Hulu Japan.

The Swarm – Il Quinto Giorno: Trama

La serie si interroga su cosa accadrebbe se il mondo marino si ribellasse contro i responsabili dell’inquinamento sfrenato avvenuto ai suoi danni, causando un disastroso cambiamento climatico. Succede così che balene iniziano ad attaccare barche, granchi assaltano spiagge, mitili bloccano navi conteiner, agenti patogeni contaminano l’acqua potabile e un misterioso verme dei ghiacci destabilizza le scarpate e crea tsunami. In questa situazione apocalittica, che peggiora col passare del tempo, nessuno è in grado di collegare i vari fenomeni alle reali cause. Un gruppo di scienziati inizia a studiare gli avvenimenti e avanza l’ipotesi di una forma di vita intelligente che abita gli abissi ed è in grado di manipolare tutte le sue forme di vita. La teoria non è però ritenuta realistica e così il team decide di mettersi in proprio e intraprendere una rischiosa missione nell’Oceano Artico per individuare questa creatura.

The Swarm – Il Quinto Giorno: Cast

Foltissimo il cast di The Swarm – Il Quinto Giorno. Ecco l’elenco degli interpreti e i relativi personaggi.

Cécile de France (Dr. Cécile Roche)

Alexander Karim (Dr. Sigur Johanson)

Leonie Benesch (Charlie Wagner)

Joshua Odjick (Leon Anawak)

Takuya Kimura (Aito Mifune)

Krista Kosonen (Tina Lund)

Rosabell Laurenti Sellers (Alicia Delaware)

Barbara Sukowa (Prof. Katharina Lehmann)

Kim Mousa (Mesuli)

Oliver Masucci (Captain Jasper Alban)

Sharon Duncan-Brewster (Samantha Crowe)

Claudia Jurt (Dr. Natalia Oliviera)

Kari Corbett (Iona)

Jack Greenlees (Douglas MacKinnon)

Lydia Wilson (Sara Thompson)

Takehiro Hira (Riku Sato)

Klaas Heufer-Umlauf (Luther Roscovitz)

Franziska Weisz (Sophia Granelli)

La serie, inizialmente pensata come un film, onde poi cambiare idea per evitare di condensare una lunga serie di eventi in troppo poco tempo, è suddivisa in 8 episodi, che andranno in onda sul secondo canale Rai in 4 serate.

