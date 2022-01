Chris Noth è stato subito scaricato da CBS quando diverse donne si sono fatte avanti parlando pubblicamente delle aggressioni sessuali subite dall’attore, anni fa e in occasioni diverse. La collega Queen Latifah, con lui nel cast di The Equalizer, non aveva ancora parlato della situazione, a differenza delle attrici di Sex and The City e di And Just Like That che si sono schierate subito dalla parte delle vittime. Ora che la serie CBS dovrà andare avanti senza di lui, Latifah ha rilasciato una dichiarazione in merito.

Chris Noth ha interpretato un ruolo importante nella serie, quello di William Bishop, ma CBS non ha esitato a licenziarlo pochi giorni dopo la pubblicazione delle prime testimonianze di due donne, che lo hanno accusato di stupro per due episodi avvenuti nel 2004 e 2015. Ai loro racconti se ne sono aggiunti altri, tutti da parte di donne che hanno incontrato Noth e subito aggressioni o molestie da parte dell’attore.

Dopo il licenziamento di Chris Noth, Queen Latifah non si era esposta, fino a quando il tema è venuto fuori durante un’intervista con Julie Moran nello show televisivo People. La sensazione è che l’attrice abbia cercato di non sparare sulla sua ex co-star, sottolineando anche di essersi trovata bene con lui sviluppando una “chimica” importante sul set di The Equalizer, ma allo stesso tempo ha invocato una generica necessità che la giustizia faccia il proprio corso.

È ancora surreale. È una situazione così rischiosa e delicata che richiede molto rispetto. Questa è una cosa personale con cui dovrà fare i conti. Il personaggio di Chris è ovviamente una parte importante dello show e c’è stata una chimica incredibile, una chimica incredibile. E la mia sensazione è che la giustizia debba prevalere a prescindere. Voglio solo che venga fatto quel che è giusto, capisci?

Con Chris Noth fuori dal cast, la trama di The Equalizer dovrà in qualche modo andare avanti senza William Bishop. Latifah ha spiegato che la produzione sta cercando di capire “cosa vogliamo fare in modo creativo nello show e come affronteremo quel personaggio“.

