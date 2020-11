La giornata di oggi, 30 novembre, non è solo quella dedicata alle tante offerte in occasione del Cyber Monday, ma pure una piuttosto golosa per quanti sono alla ricerca di informazioni sui Galaxy Buds Pro. Dovrebbe essere questo il nome della prossima serie di auricolari True Wireless Galaxy Buds di casa Samsung, apparsi proprio in data odierna in un documento diffuso in rete. E che, sempre stando alle voci di corridoio che si sono rincorse negli ultimi giorni, dovrebbero essere lanciate sul mercato assieme alla gamma di smartphone Samsung Galaxy S21, attesa per i primi mesi del 2021.

Se le conoscevamo precedentemente con il nome in codice Samsung Galaxy Buds Beyond, ora è proprio il nome a riportare le cuffie sotto i riflettori. Come si legge sulle pagine del portale SamMobile, un nuovo documento si riferisce agli auricolari come Galaxy Buds Pro. Si tratta in particolare di una certificazione pubblicata dall’autorità di regolamentazione dell’Indonesia. Certificazione in cui appare per l’appunto la denominazione commerciale dell’accessorio indicato con il numero di modello SM-R190, così come un primo dettaglio sulla capienza della batteria della custodia, a quanto pare pari a 472 mAh. Gli stessi dettagli arrivati dall’Indonesia sarebbero poi trapelati anche dal sito del regolatore 3C cinese, dove le cuffiette TWS sono state certificate ufficialmente.

Non mancano comunque rivelazioni anche per quanto riguarda il design delle Samsung Galaxy Buds Pro. Sempre stando a quanto riportato da SamMobile, la forma delle cuffie in-ear del colosso sudcoreano dovrebbe riabbracciare quella tradizionale già vista con le Galaxy Buds+, rinunciando a quella a fagiolo e implementando tra le sue feature la cancellazione attiva del rumore (Active Noise Cancellation, ANC). Resta invece un mistero il prezzo di lancio, ma come già anticipato ci si attende la loro presenza all’interno della confezione del Galaxy S21. Resta allora chiaro che, per quanto riguarda l’annuncio, possiamo aspettarcelo all’inizio del prossimo anno, tra gennaio e febbraio 2021.