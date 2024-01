Corey Taylor sta male. La notizia arriva dal diretto interessato, già frontman di Slipknot e Stone Sour, che sarebbe dovuto partire per un tour nell’America del nord. Il cantautore di Des Moines si è trovato costretto a cancellare tutto per un peggioramento delle sue condizioni psicofisiche.

Corey Taylor sta male: l’annuncio sui social

Nella tarda serata di venerdì 5 gennaio Corey Taylor ha annunciato l’annullamento del tour che sarebbe dovuto partire il 3 febbraio da Toronto per portare sul palco il suo secondo album da solista, CMF2, pubblicato nel 2023.

Le sue parole:

“Con grande dispiacere annuncio la cancellazione del mio prossimo tour in Nord America. Negli ultimi mesi la mia salute mentale e fisica ha cominciato a peggiorare e sono arrivato a stabilire che tutto ciò è dannoso per me e la mia famiglia”.

Per questo motivo Corey Taylor ha sentito il bisogno di “fare un passo indietro” e di “rimanere a casa con la mia famiglia”. Infine, la voce di Wait And Bleed promette che farà tutto il possibile per tornare in forma. Nel frattempo, i biglietti già acquistati verranno completamente rimborsati.

Cos’è successo a Corey Taylor

Molti fan attribuiscono i problemi di salute di Corey Taylor all’abuso di alcol e droghe. Ricordiamo, tuttavia, che già nel 2014 il cantautore di Des Moines aveva parlato della sua depressione e dei suoi tentativi di suicidio in uno post per la You Rock Foundation.

Qualche anno più tardi, nel 2017, lo stesso ha rivelato durante lo show The Terapist di essere stato vittima di abusi sessuali da un vicino di casa quando aveva appena 10 anni. Nel 2023, infine, Corey Taylor ha incontrato alcuni ragazzi a Kingston per parlare di depressione. A tutti i presenti, con la voce rotta dall’emozione, ha detto:

“Onestamente, direi al me stesso diciottenne che andrà tutto bene, perché non me lo ha mai detto nessuno. E chiunque abbia bisogno di sentirlo, in questo momento, mi ascolti. Andrà tutto bene, non importa cosa stia succedendo, è tutto temporaneo. E puoi farcela perché sei fo**utamente più forte di quanto pensi”.

