L’inverno si colora con nuove fiction Mediaset che vedremo nei primi mesi del 2024. Da un grande ritorno molto atteso, a due novità in prima assoluta: queste sono le produzioni che offrirà Canale 5, almeno in questa prima parte dell’anno. Scopriamo insieme quali sono.

Si parte il 17 gennaio, quando debutta I Fantastici 5. Raoul Bova interpreta Riccardo, ex allenatore olimpionico che ha rinunciato a tutto per la famiglia: ma le cose non sono andate come aveva sperato. Oggi viene chiamato inaspettatamente ad allenare un gruppo di campioni paralimpici in vista degli Europei. Si trasferisce quindi con le figlie, con cui ha un rapporto conflittuale, ad Ancona. Ma l’accoglienza degli atleti non è delle migliori: non sembrano proprio avere fiducia in lui. Sarà in grado di trasformare il gruppo in una vera e propria squadra? E sarà in grado di rimettere assieme i cocci della sua famiglia?

A febbraio, l’appuntamento con Se Potessi Dirti Addio, la nuova fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik. La storia ruota intorno al mistero che lega Marcello, reduce da un incidente in cui ha perso la memoria, e la sua neuropsichiatra Elena. Anche quest’ultima ha subito una profonda perdita: suo marito è morto a causa di un pirata della strada. La data di messa in onda è ancora incerta, e probabilmente ne sapremo qualcosa in più nei prossimi mesi.

Infine, a marzo è attesa Viola Come il Mare 2. Francesca Chillemi e Can Yaman tornano di nuovo in coppia per questa seconda stagione che promette nuovi casi e colpi di scena. Al centro ci sarà ancora il rapporto tra i due protagonisti: Viola Vitale e Francesco Demir sono davvero fratelli? Oppure tra i due c’è la possibilità che nasca una storia d’amore? Non si conosce ancora la data di messa in onda precisa, ma il giorno di programmazione dovrebbe restare il venerdì, come nella prima stagione.

Continua a leggere su optimagazine.com.