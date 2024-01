I Rage Against The Machine lasciano la musica. Nel cuore della notte il batterista Brad Wilk ha regalato una doccia fredda a tutti i fan annunciando che la band di Bulls On Parade non salirà più sul palco. Un’escalation di defezioni che ora diventa più concreta.

I Rage Against The Machine lasciano la musica

L’addio dei Rage Against The Machine ai palchi, come detto in apertura, arriva dal batterista Brad Wilk. Dal suo profilo Instagram ha pubblicato queste parole:

“So che molti stanno aspettando l’annuncio delle nostre nuove date per recuperare gli show cancellati dai RATM. Non voglio tenere più nessuno, me compreso, sulle spine. Si è detto che in futuro potrebbe accadere, ma voglio che sappiate che i RATM (Tim, Zack, Tom e io) non si esibiranno più dal vivo né andranno in tour. Mi dispiace per quelli che hanno aspettato che ciò accadesse. Mi sarebbe piaciuto davvero”.

Ad accompagnare la nota pubblicata in un post, Brad Wilk aggiunge: “Dal profondo del mio cuore, voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato”. Era nell’aria, ma una conferma del genere ha comunque colto di sorpresa le tonnellate di fan che da 30 anni ha giurato fedeltà alla band.

L’incidente di Zack De La Rocha

L’incubo è cominciato nell’estate del 2022, quando il frontman Zack De La Rocha si è strappato un tendine e i Rage Against The Machine si sono trovati costretti ad annullare 38 date, compreso il tour negli Stati Uniti programmato per il 2023.

Lo stesso Tom Morello non aveva dato buone speranze sulla ripresa della regolare attività della band. Infine, nel novembre 2023 l’introduzione dei RATM nella Rock And Roll Hall Of Fame si è svolta con l’esibizione del chitarrista in solitaria, dato che Zack De La Rocha ha dato forfait all’ultimo momento.

Continua a leggere su optimagazine.com