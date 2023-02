Chi è Tom Morello, se non una leggenda vivente? I suoi riff fanno ancora scuola e non mancano occasioni in cui i suoi stessi colleghi chitarristi parlano di “suonare à la Tom Morello” e di “riff à la Tom Morello”, soprattutto in termini di tecnica ed effettistica. Il suo talento è quello di coniugare soluzioni melodiche apparentemente semplici alla scelta audace degli effetti, specialmente il wah ottenuto grazie a un CryBaby.

Chi è Tom Morello

Thomas Baptiste Morello nasce a New York nel 1964. Alla sua carriera di chitarrista, cantautore e compositore ha sempre affiancato l’esperienza di attivista che lo ha reso negli anni un punto di riferimento sia per la scena alternativa che per le contestazioni politiche.

Nel 1986, dopo essersi laureato con lode in Scienze Politiche all’Università di Harvard, si trasferisce a Los Angeles. Negli anni ha maturato una certa esperienza come chitarrista suonando con Adam Jones, futuro chitarrista dei Tool. A Los Angeles sceglie di continuare a suonare e conosce Zack De La Rocha in un locale.

Morello rimane colpito dal suo modo di rappare e nei primi anni ’90, con l’arrivo del bassista Tim Commerford e del batterista Brad Wilk, nascono i Rage Against The Machine. La band raggiunge in poco tempo un’imponente fama mondiale grazie a quella fusione geniale tra hard rock e rap.

Tom Morello sforna riff memorabili come Killing In The Name, Wake Up, Guerilla Radio, Take The Power Back e Bulls On Parade.

Dai Rage Against The Machine agli Audioslave

Nel 2000 Zack De La Rocha abbandona la band, e i tre strumentisti rimasti danno vita agli Audioslave con Chris Cornell dei Soundgarden alla voce.

Tra il 2016 e il 2019 milita nei Prophets Of Rage per poi fondare gli Street Sweeper Social Club. Come attivista. nel 2002 fonda Axis Of Justice insieme a Serj Tankian, frontman dei System Of A Down.

Nel 2023 duetta con i Maneskin nel brano Gossip della band romana e partecipa come ospite al Festival di Sanremo.