Il 1° febbraio 2024 debutta anche in Italia la quarta stagione della serie antologica Genius, che racconta la storia di alcuni tra i personaggi che hanno maggiormente influenzato, con la loto attività e con le loro innovazioni, la storia recente dell’umanità.

Dopo aver raccontato Albert Einstein, Pablo Picasso e Aretha Franklin, nella quarta stagione i protagonisti annunciati da Hulu, Disney+ e National Geographic sono Martin Luther King Jr. e Malcolm X.

Ii protagonisti di Genius: MLK/X sono interpretati da Kelvin Harrison Jr. (Godfather of Harlem, Il processo ai Chicago 7) e Aaron Pierre (La ferrovia sotterranea). La serie ripercorre gli anni della formazione, le relazioni e le battaglie sociali del pastore protestante Martin Luther King Jr. e dell’attivista e politico Malcolm X.



Due esperienze diverse, uomini provenienti da contesti differenti, ma che allo stesso modo sono diventati simbolo di un movimento che ha cambiato per sempr eil volto degli Stati Uniti d’America.

Al fianco dei due protagonisti di Genius: MLK/X troviamo Weruche Opia (I May Destroy You) e Jayme Lawson (The Batman) che interpretano Coretta Scott King e Betty Shabazz, rispettivamente mogli di Martin Luther King e Malcolm X.

Continua a leggere Optimagazine