Nei migliori album dei Sum 41 c’è tutto il meglio della scena pop punk internazionale. Nel mondo di Deryck Whibley e soci ci sono tante sfumature hardcore e metal, non a caso la band ha spesso reso tributo a Metallica e Iron Maiden, eroi senza i quali i Sum 41 hanno ammesso che non sarebbero esistiti. Da Fat Lip a Still Waiting, la band canadese ha scritto una delle pagine più importanti della scena alternativa.

All Killer No Filler (2001)

Il primo album dei Sum 41, uscito nel 2001, è un’opera energica e divertente che li fa conoscere al grande pubblico. L’album contiene 13 brani tra cui i singoli Fat Lip, In Too Deep, Motivation e Handle This, che diventano delle hit internazionali. L’album ha venduto oltre 18 milioni di copie nel mondo, ottenendo il disco di diamante negli Stati Uniti e il triplo disco di platino in Canada.

Does This Look Infected? (2002)

Does This Look Infected? è un lavoro più oscuro e aggressivo, che mostra il loro lato più metal e politico. L’album contiene 12 brani, tra cui i singoli Still Waiting, The Hell Song eOver My Head (Better Off Dead), che esprimono la loro rabbia e la loro critica verso la società e la guerra.

Chuck (2004)

Chuck è un disco ambizioso e maturo, che li consacra come una delle band più importanti del genere. L’album contiene 14 brani, tra cui i singoli We’re All To Blame, Pieces, Some Say e No Reason, che riflettono le loro esperienze e le loro emozioni vissute durante un viaggio in Congo, dove sono stati testimoni di un conflitto armato.

Underclass Hero (2007)

Il quarto album dei Sum 41 è un ritorno alle origini punk e pop, con influenze di Green Day e The Beatles. L’album contiene 14 brani, tra cui i singoli Underclass Hero, Walking Disaster, With Me e Speak Of The Devil, che parlano di temi come l’infanzia, l’amore, la famiglia e la religione.

Screaming Bloody Murder (2011)

Screaming Bloody Murder non può mancare quando si parla dei migliori album dei Sum 41: a questo giro la band presenta un lavoro più oscuro e sperimentale, con sfumature più vicine al rock alternativo. L’album include i singoli Screaming Bloody Murder, Baby You Don’t Wanna Know e Reason To Believe, che esplorano temi come la depressione, la dipendenza e il divorzio.

