La CBS ha ufficializzato le nomination per l’81esima edizione dei Golden Globes, premi per TV e cinema assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, ovvero la stampa estera di Hollywood. La notizia è stata comunicata da Cedric The Entertainer e Wilmer Valderrama, volti dell’emittente che trasmetterà la cerimonia di premiazione negli Stati Uniti il prossimo 7 gennaio.

Tra le serie televisive, ad ottenere il maggior numero di candidature è stata, come prevedibile Succession, della HBO, giunta quest’anno alla quarta ed ultima stagione, che concorre per il titolo di miglior drama, già vinto nel 2020 e nel 2022. Anche otto dei suoi interpreti potrebbero portarsi a casa un riconoscimento. Tra essi ci sono Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook e Kieran Culkin.

Con cinque nomination, sorridono anche The Bear di FX e Only Murders in the Building di Hulu, due comedy in corsa per il premio di miglior serie. Tra le serie televisive con più nomination ci sono anche Lo scontro di Netflix, Daisy Jones & the Six di Prime Video, Fargo di FX, Ted Lasso di Apple TV+ e The Last of Us di HBO.

Ecco tutte le nomination ai Golden Globe 2023:

MIGLIOR DRAMA

1923

Succession

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show​

MIGLIOR ATTORE IN UN DRAMA

Brian Cox, Succession

Kieran Culkin, Succession

Gary Oldman, Slow Horses

Pedro Pascal, The Last of Us

Jeremy Strong, Succession

Dominic West, The Crown

MIGLIOR ATTRICE IN UN DRAMA

Helen Mirren, 1923

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Sarah Snook, Succession

Imelda Staunton, The Crown

Emma Stone, The Curse

MIGLIOR COMEDY O MUSICAL

Abbott Elementary

Barry

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

The Bear​

MIGLIOR ATTORE IN UNA COMEDY O MUSICAL

Bill Hader, Barry

Steve Martin, Only Murders in the Building

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, The Bear

MIGLIOR ATTRICE IN UNA COMEDY O MUSICAL

Rachel Brosnahan, La fantastica signora Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Elle Fanning, The Great

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Natasha Lyonne, Poker Face

MIGLIOR MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

Compagni di viaggio

Daisy Jones & The Six

Fargo

Lezioni di chimica

Lo scontro

Tutta la luce che non vediamo

MIGLIOR ATTORE IN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

Matt Bomer, Compagni di viaggio

Sam Claflin, Daisy Jones & The Six

Jon Hamm, Fargo

Woody Harrelson, Infiltrati alla Casa Bianca

David Oyelowo, Lawmen: La storia di Bass Reeves

Steven Yeun, Lo scontro

MIGLIOR ATTRICE IN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

Riley Keough, Daisy Jones & The Six

Brie Larson, Lezioni di chimica

Elizabeth Olsen, Love & Death

Juno Temple, Fargo

Rachel Weisz, Inseparabili

Ali Wong, Lo scontro

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE

Billy Crudup, The Morning Show

Matthew Macfadyen, Succession

James Marsden, Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Alan Ruck, Succession

Alexander Skarsgard, Succession

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE

Elizabeth Debicki, The Crown

Abby Elliott, The Bear

Christina Ricci, Yellowjackets

J. Smith-Cameron, Succession

Meryl Streep, Only Murders in the Building

Hannah Waddingham, Ted Lasso

