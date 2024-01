Jennifer Lawrence regala ai Golden Globes 2024 una delle gag più divertenti della serata. Mentre veniva annunciato il premio per la migliore attrice in un film commedia o in un musical, quando è stata inquadrata dalle telecamere, la vincitrice dell’Oscar ha detto “Se non vinco, me ne vado!”.

La Lawrence è stata nominata nella categoria per la sua interpretazione nella commedia per adulti No Hard Feelings, tradotta in Italia col titolo di Fidanzata in Affitto. L‘attrice ha poi perso la statuetta, che è stata vinta da Emma Stone per la sua interpretazione in Povere Creature!, film di Yorgos Lanthimos presentato a Venezia lo scorso anno.

Jennifer Lawrence ed Emma Stone sono amiche da diversi anni. Quando il nome di quest’ultima è stato annunciato, la sua collega si è alzata ed ha esultato con grande entusiasmo: il tutto è stato ripreso dalle telecamere.

Altre nominate nella categoria erano Fantasia Barrino per Il colore viola, Natalie Portman per May December, Alma Pöysti per Foglie al vento e Margot Robbie per Barbie.

Per Emma Stone è la seconda vittoria ai Golden Globes, dopo quella del 2017 per La La Land, anno in cui ha vinto il suo primo Oscar. Quest’anno l’attrice è stata anche nominata per la migliore interpretazione in una serie televisiva drammatica grazie al suo lavoro nella serie Showtime The Curse (trasmesso in Italia su Paramount+). Negli anni passati, la Stone è stato nominata ai Globes per Easy Girl, “Birdman, La Battaglia dei Sessi, La Favorita e Crudelia.

Invece, i Golden Globes 2024 segnano la sesta nomination di Jennifer Lawrence al prestigioso premio; in precedenza era stata candidata per Un gelido inverno, Il lato positivo (che aveva vinto), American Hustle – L’apparenza inganna (sua seconda vittoria), Joy e Don’t Look Up.

