Oppenheimer e Succession sono stati i mattatori dell’81esima edizione dei Golgen Globes.

Durante la cerimonia tenutasi all’Beverly Hilton Hotel e condotta da Jo Koy, il film di Christopher Nolan ha sbaragliato la concorrenza, risultando il film con più premi, tra cui Miglior regista, Miglior attore protagonista in un film drammatico e Miglior attore non protagonista. Piccola delusione per Barbie, di Greta Gerwig, che invece ha portato a casa solo i riconoscimenti per Miglior blockbuster e Migliore canzone originale per What Was I Made For? di Billie Eilish e Finneas. Nulla da fare per Io Capitano di Matteo Garrone, in corsa per il titolo di Miglior film non in inglese, vinto da Anatomia di una caduta di Justine Triet.

You're a #GoldenGlobes winner! Congrats on winning Best Male Actor – Motion Picture – Drama for your role in Oppenheimer, Cillian Murphy! 🥳 pic.twitter.com/Uk9elJsRO1 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Ecco tutti i film premiati con i Golden Globe 2024:

Miglior film drammatico : Oppenheimer

: Oppenheimer Miglior film commedia o musicale : Povere creature

: Povere creature Miglior film non in inglese : Anatomia di una caduta

: Anatomia di una caduta Miglior film d’animazione : Il ragazzo e L’Airone

: Il ragazzo e L’Airone Miglior blockbuster : Barbie

: Barbie Miglior regista : Christopher Nolan – Oppenheimer

: Christopher Nolan – Oppenheimer Migliore sceneggiatura : Justine Triet, Arthur Harari – Anatomia di una caduta

: Justine Triet, Arthur Harari – Anatomia di una caduta Miglior attore in un film drammatico : Cillian Murphy – Oppenheimer

: Cillian Murphy – Oppenheimer Migliore attrice in un film drammatico : Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon

: Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon Miglior attore in un film commedia o musical : Paul Giamatti – The Holdovers-Lezioni di vita

: Paul Giamatti – The Holdovers-Lezioni di vita Migliore attrice in un film commedia o musicale : Emma Stone – Povere creature!

: Emma Stone – Povere creature! Miglior attore non protagonista : Robert Downey Jr. – Oppenheimer

: Robert Downey Jr. – Oppenheimer Migliore attrice non protagonista : Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers – Lezioni di vita

: Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers – Lezioni di vita Migliore colonna sonora originale : Ludwig Göransson – Oppenheimer

: Ludwig Göransson – Oppenheimer Migliore canzone originale: Barbie – What Was I Made For? di Billie Eilish e Finneas

Per quanto riguarda le serie TV, Succession ha confermato i pronostici, risultando quella che ha ottenuto più riconoscimenti, ben quattro, ovvero Miglior serie drammatica, Miglior attore e attrice in una serie drammatica e Miglior attore non protagonista in una serie drammatica. Buon risultato anche per The Bear e Beef, che ottengono tre premi.

Succession accepts the award for Best Drama Series! #GoldenGlobes pic.twitter.com/cF9kwKK9z3 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Ecco le serie TV e gli show televisivi premiati ai Golden Globe 2024:

Miglior serie drammatica : Succession

: Succession Miglior serie commedia o musicale : The Bear

: The Bear Miglior mini-serie o film per la televisione : Beef

: Beef Miglior attore in una serie drammatica : Kieran Culkin – Succession

: Kieran Culkin – Succession Miglior attrice in una serie drammatica : Sarah Snook – Succession

: Sarah Snook – Succession Miglior attore in una serie commedia o musicale : Jeremy Allen White – The Bear

: Jeremy Allen White – The Bear Miglior attrice in una serie commedia o musicale : Ayo Edebiri -The Bear

: Ayo Edebiri -The Bear Miglior attore in una mini-serie o film per la televisione : Steven Yeun – Beef

: Steven Yeun – Beef Miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione : Ali Wong – Beef

: Ali Wong – Beef Miglior attore non protagonista in una serie : Matthew Macfadyen – Succession

: Matthew Macfadyen – Succession Miglior attrice non protagonista in una serie : Elizabeth Debicki – The Crown

: Elizabeth Debicki – The Crown Mglior stand-up comico: Ricky Gervais – Ricky Gervais: Armageddon

Fonte Immagine: X – Golden Globe Award

Continua a leggere Optimagazine