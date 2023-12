Da oltre 30 anni le canzoni di Gigi D’Agostino fanno ballare tutti senza soluzione di resa né stagioni predefinite: la sua musica si adatta a tutte le situazioni, specialmente ai momenti felici. Oggi vi offriamo un viaggio tra i più grandi successi che tutti, almeno una volta, abbiamo ascoltato.

La Passion (1999)

La Passion porta Gigi D’Agostino a raggiungere le prime posizioni delle classifiche in vari Paesi. Estratto dall’album L’Amour Toujours, La Passion è una canzone che parla di una passione travolgente e irrefrenabile.

L’Amour Toujours (2000)

Questo è il brano che ha reso famoso Gigi D’Agostino a livello internazionale, diventando una hit mondiale e una pietra miliare della musica dance. Estratto dall’album omonimo, L’Amour Toujours è una canzone che parla di un amore eterno e incondizionato, con un ritornello in francese. Il brano ha un ritmo incalzante e una melodia orecchiabile, che lo rendono irresistibile e coinvolgente.

Un Giorno Credi (2001)

Un Giorno Credi è la versione remix del brano omonimo di Edoardo Bennato del 1973. La versione di Gigi D’Agostino viene pubblicata nel 2001 con la collaborazione dello stesso cantautore partenopeo.

The Riddle (2000)

The Riddle è una delle canzoni più conosciute e apprezzate di Gigi D’Agostino. Estratto dall’album L’Amour Toujours, The Riddle è la versione remix di un successo di Nik Kershaw, con un ritornello in inglese che dice: “Near a tree by a river there’s a hole in the ground”. Il brano ha un ritmo contagioso e una melodia armoniosa, che lo rendono divertente e intrigante.

In My Mind (2018)

Questo è il brano che ha segnato il ritorno di Gigi D’Agostino, dopo un periodo di silenzio e di crisi. Realizzato in collaborazione con il DJ norvegese Dynoro, In My Mind è una canzone che parla di una mente confusa e tormentata.

