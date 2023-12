Nessuno immaginava che sarebbe morto di lì a pochi mesi, e nessuno poteva sapere che quella del 7 dicembre 2015 sarebbe stata l’ultima apparizione pubblica di David Bowie.

L’ultima apparizione di David Bowie in pubblico

Al 79-83 East 4th Street di Manhattan c’è il New York Theatre Workshop, e proprio lì David Bowie si presentò per assistere alla première di Lazarus, il musical diretto dal regista Ivo van Hove e interpretato da Michael C Hall, Cristin Milioti, Sophia Anne Caruso e Michael Esper. I testi e i brani di Lazarus erano stati scritti dallo stesso David Bowie su ispirazione de L’Uomo Che Cadde Sulla Terra, un romanzo di Walter Tevis pubblicato nel 1963.

Oggi il suo show è arrivato anche in Italia, con l’interpretazione di Manuel Agnelli e Casadilego. A ricordare quell’ultima volta di David Bowie in pubblico è lo stesso regista Ivo van Hove con queste parole:

“Hanno scritto che aveva un bell’aspetto, che avesse una bella cera. Ma dietro il podio è crollato per la stanchezza. Fu allora che mi resi conto che forse quella sarebbe stata l’ultima volta che lo avrei visto. Lo conoscevo da circa un anno. Iniziammo a collaborare al nostro programma, Lazarus, e ad un certo punto mi prese da parte per dirmi che non sarebbe stato sempre presente a causa della sua malattia. Mi disse che aveva il cancro, un cancro al fegato”.

La morte di David Bowie

Il 10 gennaio 2016 David Bowie si spense dopo un’estenuante lotta contro il tumore al fegato. Solo due giorni prima era uscito Blackstar, il suo ultimo album che ancora oggi viene considerato uno dei punti più alti della sua carriera.

La notizia fu diffusa dal suo staff con una nota su Facebook. Mick Jagger commentò la tragica notizia con queste parole: “Non solo era un uomo meraviglioso e gentile ma era un artista straordinario”.

