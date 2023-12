Augurare un tumore al figlio di Fedez porta a dei rischi con la legge? È ciò che un utente nascosto dietro un nickname si sta domandando su Twitter dopo aver letteralmente augurato la grave malattia a Leone Lucia Ferragni, con tanto di nome scritto per esteso. Da giorni il rapper e imprenditore digitale sta cercando di affrontare tutti coloro che vomitano odio contro la sua famiglia, ma uno in particolare è finito nel mirino.

Augurano un tumore al figlio di Fedez

Testualmente, un utente spera che Leone Lucia Ferragni sia colpito da un “tumore al polmone destro”. In un primo momento Fedez gli risponde sullo stesso Twitter, poi condivide lo screenshot sulle storie Instagram e aggiunge: “Troppo facile da dietro uno schermo senza assumersi le responsabilità di ciò che si scrive. Vi giuro su quello che ho più caro che scoprirò chi siete. Conigli in*ami”.

Non è tutto. Fedez ha pubblicato una serie di video nelle storie Instagram in cui argomenta in maniera più dettagliata ciò che sta succedendo sui social.

“Lo so che vi state crogiolando: ‘Oh non mi possono fare niente perché non costituisce reato’, ma tranquilli. A me interessa solo sapere chi siete. Perché sapete, è inutile che andate a riprendere i miei tweet di quando avevo 20 anni. Ho sempre messo la faccia in quello che dicevo. Voi sapete chi sono io. Sapete anche dove abito. Io mi assumo le responsabilità di quello che faccio. Voi no, ed è giunta l’ora che diventi così anche per voi. Credete che non ci riesca? Ma io ve lo giuro sulle cose che ho più care nella mia vita. Vi spacco il cu*o, ragazzi. Non avete idea. Ve lo spacco, quel cu*o di me**a. Conigli in*ami che non siete altro”.

Ancora:

“A me non interessa denunciarvi, a me la denuncia serve solo per sapere chi siete. Ditemelo voi. Incontratemi, sapete dove abito. Venite sotto casa e mia e venite ad augurare la morte a mio figlio”.

Il riferimento a Emanuela Orlandi e la puntata speciale di Muschio Selvaggio

Per giustificare il loro atteggiamento, molti hater hanno fatto riferimento a quella volta in cui Fedez si lasciò scappare una risata durante un intervento su Emanuela Orlandi a Muschio Selvaggio. Fedez replica così: “Ci ho messo la faccia, ho fatto una ca**ata e ho chiesto scusa”.

Con questa risposta, inoltre, annuncia che lunedì 11 dicembre verrà pubblicata la puntata di Muschio Selvaggio con Pietro Orlandi come ospite speciale. Infine, il rapper promette che “presto saremo sullo stesso piano” a tutti gli hater che vomitano odio e offese contro lui e la sua famiglia, nascosti dietro un account fake.

Continua a leggere su optimagazine.com