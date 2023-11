Fedez a Domenica In ma non in diretta. Ha fatto chiacchierare l’intervista registrata preventivamente, a cura di Mara Venier, proprio lei che va sempre in onda in diretta e che trasmette ogni chiacchierata con i suoi ospiti rigorosamente in tempo reale.

Se ne sono dette tante su questa intervista registrata diversi giorni prima della messa in onda effettiva. Sono adesso Fedez e Mara Venier a svelare i motivi di un simile gesto. Fedez a Domenica In non sarà in diretta e la sua intervista con Mara Venier è stata registrata oggi, domenica 26 novembre.

Il rapper sarà però in puntata domenica prossima, 3 dicembre. O meglio, domenica prossima vedremo, nel corso di Domenica In, l’intervista registrata oggi.

Nessun controllo da parte della Rai, assicurano i due. La registrazione si è resa necessaria in quanto Fedez non avrebbe potuto essere effettivamente presente domenica prossima per impegni pregressi. Mara Venier però assicura due cose: si tratta di una bellissima intervista – addirittura di una delle più belle della sua carriera – e andrà in onda così come è stata registrata.

Nessun veto e nessuna censura, dunque, da parte della Rai. Smentite le ipotesi che si sono fatte spazio in rete negli scorsi giorni: la registrazione dell’intervista di Fedez a Domenica In è motivata da questioni logistiche, niente di losco sotto.

Sul finire di una live Instagram tra Fedez e Mara Venier, il rapper esprime pure il suo apprezzamento nei confronti dell’AD Rai, Roberto Sergio, che reputa “il più umano di tutti”. Fedez riceve infatti un messaggio in diretta da Sergio, che gli comunica di essere anche lui in ascolto della live Instagram.

Fedez accenna scherzosamente ad un Sanremo da conduttore, proprio al fianco di zia Mara. Gli piacerebbe molto. Chissà cosa ne penseranno i vertici Rai!