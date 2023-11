Nei migliori album di Miley Cyrus c’è tutta l’evoluzione di una teen idol che ha scelto di diventare una rockstar, esplorando ogni estensione del pop e del rock fino a collaborare con grandi artisti internazionali. Con 8 album in studio, Miley Cyrus ha svestito i panni di Hannah Montana ed è diventata una delle popstar internazionali di riferimento nella scena contemporanea.

Breakout (2008)

Il secondo album in studio di Miley Cyrus è il suo primo lavoro completamente distaccato dal suo alter ego Hannah Montana. L’album presenta brani pop rock e power pop, con influenze di artisti come Avril Lavigne, Sheryl Crow e Cyndi Lauper. L’album ha ricevuto critiche generalmente positive e ha venduto oltre 3 milioni di copie nel mondo. I singoli 7 Things e Fly On The Wall sono entrati nelle classifiche di vari Paesi.

Offerta Breakout Record Label: Universal

Country Of Release: NLD

Bangerz (2013)

Bangerz di Miley Cyrus segna una svolta radicale nella sua carriera, abbandonando l’immagine da teen idol per esplorare sonorità pop, hip hop e R&B. L’album ha ricevuto critiche positive e ha venduto oltre 4 milioni di copie nel mondo. I singoli We Can’t Stop e Wrecking Ball sono diventati dei fenomeni globali, grazie anche ai loro controversi video musicali.

Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015)

Questo disco è un progetto sperimentale e indipendente, realizzato in collaborazione con i Flaming Lips e pubblicato gratuitamente in streaming su Soundcloud. L’album contiene 23 brani che spaziano tra vari generi musicali, come il psychedelic pop, l’alternative rock, il synth-pop e il country. L’album ha ricevuto recensioni contrastanti, ma è stato apprezzato per la sua originalità e la sua libertà creativa.

Younger Now (2017)

Il sesto album in studio di Miley Cyrus è un ritorno alle sue radici country e folk, con un sound più maturo e riflessivo. L’album ha ricevuto recensioni miste e ha venduto circa 600 mila copie nel mondo. Il singolo Malibu ha raggiunto il quarto posto nella Billboard Hot 100, diventando il suo nono singolo nella top 10.

Younger Now Nuovo magazzino stock

Audio CD – Audiobook

Plastic Hearts (2020)

Plastic Hearts non può mancare quando si parla dei migliori album di Miley Cyrus è un omaggio al rock degli anni ’80 e ’90, con influenze di artisti come Blondie, Joan Jett e Stevie Nicks. Il disco è trainato dai singoli Midnight Sky e Prisoner (con Dua Lipa).

Offerta Plastic Hearts Plastic Hearts

Miley cirus

Continua a leggere su optimagazine.com