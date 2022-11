Sono stati rivelati i primi render del nuovo Samsung Galaxy A34, ossia lo smartphone di fascia media pronto a debuttare sul mercato. A rendere noti i dettagli sul prossimo device del colosso sudcoreano è ancora una volta il famoso tipster @OnLeaks tramite il sito ‘giznext.com‘. Andiamo a vedere insieme quali sono le novità e le caratteristiche. Apparentemente Samsung avrebbe inviato in produzione un paio di nuovi telefoni della serie Galaxy A ed il Galaxy A34 è l’ultimo modello che si unisce a questo elenco. Di recente erano sono trapelati gli esclusivi rendering 5K e i video 360 del Galaxy A14 che rivelavano il suo design. Adesso, siamo stati in grado di entrare in possesso di alcune specifiche principali del prossimo Samsung Galaxy A34.

Le fonti hanno collaborato insieme per gli esclusivi rendering 5K, i video a 360 gradi e le specifiche del prossimo Samsung Galaxy A34. I rendering presentano il design della prossima serie Galaxy A da qualsiasi tipo di angolazione. Potremo notare un design a cornice piatta a bordo del nuovo smartphone economico. Il dispositivo mostrerà un display AMOLED Infinity-U da 6,5 ​​pollici con notch a forma di goccia e posto centralmente (proprio come lo scorso Galaxy A33 dello scorso marzo). Dai render è possibile notare che il sensore per le impronte digitali sarà inserito all’interno del tasto di accensione/spegnimento posto lateralmente, e non mancherà la presenza del jack audio per le cuffie da 3,5mm, un microfono e la connettività USB-C. Mentre, questa volta, il vassoio della scheda SIM è posizionato in alto.

Posteriormente, il nuovo Samsung Galaxy A34 sfoggerà una tripla fotocamera, i cui sensori saranno posti in modo verticale e così suddivisi: uno principale da 48MP, un ultra-grandangolare da 8MP e un macro da 5MP. Davanti, il prossimo smartphone di fascia media del produttore sudcoreano presenterà una tacca a forma di goccia d’acqua per la fotocamera selfie, in modo simile al Samsung Galaxy A14. Per ora dai render l’unica opzione di colore è quella nera, ma il colosso di Seul lancerà anche altre varianti di colorazioni.

