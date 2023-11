Il momento in cui Kirk Hammett cade sul palco per poi andare su tutte le furie è stato immortalato dai fan dei Metallica durante il concerto al Ford Field di Detroit, nel Michigan, nonché l’ultimo show dei Four Horsemen del 2023.

Kirk Hammett cade sul palco

Non si capisce bene cosa abbia fatto cadere il leggendario chitarrista dei Four Horsemen. Nel filmato vediamo Kirk Hammett camminare velocemente sulle note di Moth Into Flame per poi ruzzolare con le gambe all’aria, con addosso la sua amata chitarra ESP viola. L’artista si rialza, quindi, e si dirige nervosamente verso il bordo del palco dove lo attende il tecnico.

Kirk Hammett gli lancia la chitarra addosso, poi scende gli scalini e inizia ad inveire contro lo staff, il tutto sotto l’occhio indiscreto dei telefonini dei fan pronti a immortalare il momento. Poi ritorna sul palco e riprende il suo show con Fight Fire With Fire. Non è dato sapere se Kirk Hammett abbia riportato ferite, in ogni caso avrà tutto il tempo per riposarsi prima 2024, quando i Four Horsemen torneranno sul palco per il tour che li riporterà in Italia il 29 maggio in occasione degli I-Days di Milano.

I 61 anni di Kirk Hammett

Il 18 novembre 2023 Kirk Hammett spegne 61 candeline. La sua avventura nei Metallica inizia nel 1983, quando con la vecchia formazione degli Exodus apre diversi concerti dei Four Horsemen, ancora acerbi ma già famosi.

Nelle loro fila c’è ancora Dave Mustaine, che per il suo abuso di sostanze stupefacenti crea diversi problemi alla band. Sarà proprio il manager Mark Whittaker, collaboratore degli Exodus, ad avvicinare Hammett ai Metallica che hanno un posto per chitarrista vacante. Il 1° aprile 1983 il giovanee Kirk raggiunge la West Coast, si fa provinare e viene subito scelto come solista.

Iniziano, così, i lavori per l’album Kill’Em All, il disco di debutto.

