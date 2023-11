Una secca e perentoria invettiva di Donald Trump contro Kim Kardashian è comparsa su Truth Social, il social network nel quale si è rifugiato l’ex inquilino della Casa Bianca dopo l’allontanamento dalle altre piattaforme a seguito del disastro di Capitol Hill.

A questo giro il tycoon se la prende con l’ex moglie di Kanye West citando un libro, Tired Of Winning: Donald Trump And The End Of The Grand Old Party, scritto dal giornalista di ABC News Jonathan Karl. Secondo Karl, Kim Kardashian avrebbe organizzato una visita di grandi star del calcio alla Casa Bianca proprio nel periodo del mandato di Trump. In cambio, la supermodella avrebbe chiesto al tycoon una riduzione della pena per alcuni detenuti. Trump avrebbe accettato la proposta più che altro per l’amicizia con Kanye West.

In ogni caso, i calciatori convocati rifiutarono l’invito e Donald Trump avrebbe telefonato direttamente a Kim Kardashian: alla richiesta di ulteriori favori per i detenuti, l’allora presidente degli Stati Uniti avrebbe riattaccato il telefono.

Per questo Donald Trump ha replicato a quanto riportato da Karl nel suo libro su Truth Social, come documenta NME:

“Il giornalista fallito della ABC Fake News Jonathan Karl ha appena scritto un altro brutto libro. Lavora così tanto, ma ha così poco talento: alcune persone ce l’hanno, altre no. Nel ‘libro’ la celebrità più sopravvalutata del mondo, Kim Kardashian, ‘avrebbe fatto leva sulla sua celebrità per convincere le stelle del calcio a venire alla Casa Bianca’, se avessi commutato le sentenze di vari prigionieri. Questa storia è una notizia falsa in quanto sarebbe stata l’ultima persona a cui avrei chiesto di prendere dei giocatori di football”.

Non è tutto: Trump sottolinea la sua stima per Kanye West, mentre Kim Kardashian “probabilmente ha votato quel disonesto di Joe Biden, e guardate in che disastro si trova il nostro Paese”.

Per il momento Kim Kardashian non ha replicato.

