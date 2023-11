Come tutti sospettavano, il nuovo album di Sfera Ebbasta è stato annunciato durante il live esclusivo presso l’Allianz Cloud di Milano. I biglietti gratuiti sono terminati in pochissimo tempo, con i fan assiepati di fronte all’ingresso dalle 10 del mattino per guardare dritto in faccia Gionata Boschetti e assistere al suo ritorno sulle scene. X2VR, questo il titolo del disco, ha già una data di uscita e una tracklist.

X2VR, il nuovo album di Sfera Ebbasta

Il nuovo album di Sfera Ebbasta sarà fuori venerdì 17 novembre. X2VR sarà il quinto album in studio del trapper di Cinisello Balsamo. Dal titolo, l’album sembra riprendere un discorso iniziato con il primo album XDVR uscito nel 2015. X2VR arriva a tre anni di distanza da Famoso (2020) e un anno dopo Italiano (2022), l’EP registrato insieme a Rvssian.

Di seguito la tracklist del disco:

01 Fragile

02 Ciao Bella

03 G63

04 VDLC

05 Anche Stasera

06 Momenti No

07 Milano Bene

08 3uphon

09 Complicato

10 Gol

11 Calcolatrici

12 15 Piani

Per il momento non è dato sapere se nel disco ci saranno duetti, ma niente è da escludere. Nella copertina vediamo Sfera Ebbasta tenere in braccio il figlio Gabriel di fronte a un microfono, in uno scatto in bianco e nero.

La Special Night a Milano

Lunedì 13 novembre Sfera Ebbasta ha attirato 5000 fan all’Allianz Cloud di Milano con la promessa che i partecipanti avrebbero assistito a un annuncio speciale. Così il trapper, con uno show durato 15 minuti, ha snocciolato alcuni grandi classici del suo repertorio per poi mostrare la scritta X2VR con le luci a led, “Fuori prima di quanto pensiate”.

Nei fatti, Sfera Ebbasta non ha annunciato la data, ma qualche ora dopo sul suo profilo Instagram tutto si è fatto chiaro: il nuovo album chiuderà sicuramente un cerchio.

