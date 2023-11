Veronica Peparini incinta di Andreas Muller? Perché se ne parla in rete e cosa sappiamo sulla coppia più chiacchierata del momento? I due sono sempre stati al centro del gossip: da un lato la grande differenza di età; dall’altro il fatto che lei fosse una docente di Amici e proprio la docente di Andreas Muller quando era tra i concorrenti.

Adesso il gossip impazza e si sospetta che Veronica Peparini possa essere in dolce attesa. Non un figlio ma addirittura due gemelli, stando a quanto si mormora sui social. Il padre dei bimbi sarebbe l’attuale compagno Andreas Muller.

La notizia è emersa su X nelle scorse ore ed è rimbalzata sulle varie pagine dedicate al talent show Amici di Maria De Filippi. Come se non bastasse, la coppia sarà ospite a Verissimo domenica 5 novembre. Nel pomeriggio di Canale 5, proprio a Silvia Toffanin potrebbe rivelare lo scherzo della cicogna.

Veronica Peparini ha 52 anni e Andreas Muller ne ha 27. Quello che sembrava un flirt passeggero dura ormai dal 2018, da quando – ossia – i due si sono conosciuti grazie al programma TV Amici di Maria De Filippi.

Il sito Isa e Chia pubblica a supporto di tale ipotesi il messaggio di una ragazza che ha incontrato la coreografa casualmente negli scorsi giorni sospettando una gravidanza.

“Ciao ragazze, vi scrivo perché ho appena visto la storia Instagram di Veronica Peparini dove annuncia la sua ospitata a Verissimo, e io e la mia amica finalmente troviamo fondato il nostro dubbio. Abitiamo nella stessa zona, li becchiamo spesso in giro e l’ultima volta che li abbiamo visti Veronica aveva un pancino sospetto. Non so, magari è stata solo un’impressione, però la coincidenza e il tempismo di questa ospitata sono sicuramente curiose! Che dite, bebè in arrivo?”.

Non solo questo: Denianira Marzano, esperta di gossip, ha cinguettato: “Una famosa coreografa pare sia in attesa di due gemelli”.