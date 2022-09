La verità di Veronica Peparini su Amici arriva sulle pagine del settimanale Nuovo. Per la prima volta, la prof di ballo – che quest’anno è stata tagliata da cast dei docenti e sostituita da Emanuel Lo – dice la sua sull’addio al programma di Maria De Filippi.

Nulla di losco alla base di questa decisione, che ha fatto soffrire Veronica Peparini. Chi ipotizzava problemi con la conduttrice o con la produzione dovrà ricredersi. Veronica, infatti, racconta di non essere a conoscenza dei motivi che hanno spinto la produzione del talent a fare a meno di lei quest’anno. Probabilmente si è trattato di un semplice rinnovo nel cast dei docenti, senza particolari attriti alle spalle.

“Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma. Si tratta di un semplice cambiamento”, le parole di Veronica Peparini su Amici. La docente di ballo ammette di esserci rimasta male, dopo anni di collaborazione con il programma. Ha visto nascere e crescere molti ballerini, sotto la sua guida e quest’anno è stata sostituita.

Al suo posto Emanuel Lo, un professionista d’eccezione, noto anche per essere il compagno di vita della cantante Giorgia. Una piccola rivoluzione in casa Amici che ha portato anche una novità nel canto: è tornata Arisa in cattedra a discapito di Anna Pettinelli.

“Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi”, ha ammesso Veronica.

“Non vedermi seduta dietro la cattedra mi fa provare davvero un effetto strano, quello è stato un ruolo importante”, ha aggiunto. Poi ha parlato dei suoi attuali rapporti con la De Filippi, precisando di esserle molto grata per l’esperienza che le ha consentito di vivere: “Con Maria sono rimasta in buonissimi rapporti e le devo tanto quindi la ringrazio. Sono molto grata per l’opportunità avuta”.

Continua a leggere su optimagazine.com