Belen si sposa, o forse no. Il compagno attuale è Elio Lorenzoni che a quanto pare le avrebbe chiesto di sposarlo, o forse no. A insinuare il dubbio è Fabrizio Corona che oggi scrive: “Il copione è sempre lo stesso”. Direttamente da Dillinger News, Corona commenta la notizia più chiacchierata delle ultime 24 ore: le nozze di Belen Rodriguez.

Belen posta la foto di un anello di fidanzamento sui social nella giornata di ieri. Scrive solamente: “Sì”, e lascia intuire di aver ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo compagno attuale, Elio Lorenzoni. Dopo il matrimonio con Stefano De Martino e due figli – Santiago avuto da Stefano e Luna Mari avuta con Antonino Spinalbese – Belen si sposa di nuovo, o forse no.

Sembrava essere una notizia certa, quella apparsa sui social nella giornata di ieri. Dalle Maldive, la showgirl è stata chiesta in moglie dal compagno. Poi, le frasi di Fabrizio Corona che hanno messo in discussione tutto. E neanche troppo velatamente.

“Belen vi prende per il cu*o e voi ovviamente ci cascate”, le parole di Corona, immediatamente rimbalzate ovunque. Ma non solo: Corona ha osservato che le location delle proposte di matrimonio a Belen sono sempre le stesse, più o meno.

A tal proposito ha scritto: “Li porta tutti nello stesso posto. Almeno ha buon gusto di cambiare hotel. Stavolta non è in quell’hotel ma è comunque alle Maldive. Il mondo è così grande ma evidentemente il suo cuore è lì”.

Adesso resta il dubbio. Belen si sposa o no? Ai più attenti, inoltre, non è sfuggito un dettaglio: l’anello le sta largo, potrebbe non essere il suo.