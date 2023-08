Dopo l’ennesima separazione da Stefano De Martino, Belen è fidanzata con Elio Lorenzoni. Non un’indiscrezioni di un non meglio precisato esperto di gossip a caccia di rumor infondati: lo scoop arriva dalla rivista GrandHotel i cui paparazzi hanno rintracciato la coppia sull’isola di Albarella, nell’Adriatico, dove in questo momento sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza.

Belen fidanzata con Elio Lorenzoni

Belen e Elio Lorenzoni sono insieme, felici, e alla luce del sole. In loro compagnia c’è la famiglia della showgirl argentina, che nella serata di giovedì 24 agosto si è concessa una passeggiata a cavallo insieme al nuovo fidanzato in riva al mare. I due sono stati immortalati mentre lasciano l’albergo e passeggiano spensierati nella località prestigiosa, mentre si apprestano a fare un po’ di shopping.

Dopo la fine della relazione con Stefano Di Martino, quindi, la modella argentina sembra aver ritrovato la felicità insieme ad un nuovo compagno.

Chi è Elio Lorenzoni

Elio Lorenzoni è un imprenditore di 40 anni originario di Brescia. Dopo una laurea in gestione ed economia aziendale presso l’Università di Milano, Elio ha fondato la Lorenzoni Srl e ora è anche il presidente della Lorenzmotors, un’azienda specializzata in motori.

Non è chiaro in quali circostanze Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni si siano conosciuti. Nei fatti, erano stati paparazzati anche in precedenza. Sui reciproci profili Instagram non ci sono conferme, anche se la showgirl ha pubblicato un video ripreso da lontano che mostra la cavalcata in riva al mare insieme a un’altra persona che senza dubbio è proprio Elio Lorenzoni. Quest’ultimo, va detto, ha impostato il suo profilo come privato e non c’è modo di verificare se tra i contenuti ci siano anche foto di coppia senza aver ricevuto la sua approvazione per l’iscrizione.

