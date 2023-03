Belen Rodriguez è incinta? Un piccolo indizio ha scatenato le ipotesi di una terza gravidanza per la modella e conduttrice televisiva. Galeotto è uno scatto pubblicato su Instagram, con un commento della stessa Belen che sta stimolando tutte le speculazioni del caso.

Belen Rodriguez incinta?

Se sondiamo i commenti agli ultimi post pubblicati da Belen Rodriguez notiamo che tra i follower ricorre spesso il riferimento alla nuova avventura da mamma. Ciò che colpisce, tuttavia, è il commento di una utente che le chiede esplicitamente: “Belen, aspetti il terzo bimbo?”.

La modella e conduttrice non risponde, ma arriva il suo like. Per i fan quel cuoricino comparso sotto quel commento è una conferma. Per questo altri follower accorrono per fare gli auguri a Belen Rodriguez, anche se per il momento non arrivano conferme ufficiali.

Anche nelle storie Instagram dell’attuale volto de Le Iene non si fa menzione al presunto futuro lieto evento. Probabilmente le conferme o le smentite arriveranno col tempo. Nei fatti, gli scatti di Belen non mostrano alcuna pancia sospetta.

I figli di Belen

Il primo figlio di Belen è Santiago, nato nel 2013 negli anni della relazione con il ballerino di Amici De Maria De Filippi Stefano De Martino. La coppia si separò nel 2015. Nel 2021 è nata Luna Marì dalla relazione con Antonino Spinalbese.

Recentemente Belen e Stefano De Martino hanno riscoperto l’amore, per qui il presunto terzo figlio sarebbe il frutto della loro passione ritrovata. Anche dai profili di De Martino, tuttavia, non arrivano conferme né smentite sulla presunta terza gravidanza della modella.

La coppia è stata a lungo al centro dell’attenzione del gossip dopo i primi scatti che li mostravano insieme dopo anni di separazione, fino a quando i due non sono usciti allo scoperto. Il like di Belen al commento dell’utente curiosa potrebbe anche essere una svista.

Continua a leggere su optimagazine.com