Belen si sposa, la proposta di matrimonio è arrivata dalle Maldive. La showgirl ha mostrato sui social l’anello di fidanzamento e ha scritto: “Sì”, a lasciar intendere di aver risposto in modo affermativo ad una proposta di matrimonio. Colui che le ha regalato l’anello è chiaramente Elio Lorenzoni, il suo compagno. Stando a quanto si intuisce sui social, Lorenzoni ha chiesto a Belen di sposarlo mentre i due erano in vacanza alle Maldive.

Una sorta di luna di miele in anticipo, dunque, per la coppia, che presto convolverà a nozze. A sfoggiare l’anello, sull’anulare, è la stessa Belen Rodriguez. Belen si sposa, dunque? Stando all’immagine pubblicata su Instagram sembra proprio così ma è decisamente presto per pensare ai preparativi. Stando a quando è noto, la showgirl dovrebbe aver appena ricevuto la proposta di matrimonio.

Due figli e due compagni importanti alle spalle per Belen, che adesso sembra pronta ad archiviare definitivamente la storia d’amore con Stefano De Martino, nei confronti del quale sembrava esserci un ritorno di fiamma.

Con Stefano De Martino, Belen ha dato alla luce il primogenito Santiago. Poi, con Antonino Spinalbese ha dato alla luce Luna Mari. Con Stefano De Martino, era convolata a nozze nel 2013, il 20 settembre. Il matrimonio, poi, terminò e Belen conobbe il successivo compagno: Antonino Spinalbese. In seguito, anche la storia con lui finì. Sembrava che Belen potesse essere ancora interessata al suo ex marito, tanto da rifrequentarlo. Poi il nulla. Nella sua vita è arrivato Elio Lorenzoni e per Stefano De Martino non c’è stato più spazio.

Ora Belen si sposa con il compagno attuale, Elio Lorenzoni.