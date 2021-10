Arrivano Benji e Bella Thorne a Verissimo e Silvia Toffanin fa notare che trasudano amore e felicità. Il cantautore e l’attrice, infatti, convoleranno a nozze molto presto dopo la proposta di matrimonio arrivata proprio sul set di Time Is Up, la prima prova da attore di Benjamin Mascolo che per l’occasione ha recitato in inglese.

Il plauso alla coppia, del resto, è arrivato dalla stessa regista Elisa Amoruso che ha trovato in Bella Thorne una valida complice per incoraggiare Benji a dare il meglio di sé. La Amoruso, del resto, ha assistito a quella proposta di matrimonio durante l’ultimo giorno di riprese e lo ha raccontato con divertimento alla Festa del Cinema di Roma.

Un amore, quello portato da Benji e Bella Thorne a Verissimo, che vediamo anche nella breve clip tratta da Time Is Up in cui la giovane coppia si rincorre in un parco fino al bacio finale. “Sì, c’è tanto amore“, dice con fierezza Benji a Silvia Toffanin.

Benji e Bella Thorne a Verissimo, inoltre, raccontano quei 3 mesi di lockdown durante i quali hanno vissuto separati dall’oceano: lei negli Stati Uniti, lui in Italia. Per questo hanno lottato per accorciare le distanze organizzando “romantic dates” in cui condividevano alcuni momenti della giornata, specialmente il consumo dei pasti. “Quando ci siamo rivisti è stato strano”, racconta Bella Thorne, che alla prima rimpatriata ha sentito una certa difficoltà nel baciarlo di persona.

C’è poi il momento di parlare di Fede, storico partner in crime di Benji che a Verissimo ha mandato un video-messaggio per salutare Benji e Bella Thorne e augurare loro un grosso in bocca al lupo per Time Is Up. Benji disegna un cuore unendo le mani: “La cosa bella di me e Fede è che siamo rimasti in ottimi rapporti”.

Infine, la rivelazione: Benji e Bella Thorne a Verissimo annunciano che si sposeranno due volte, una in Italia e una negli States.