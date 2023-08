Tiziano Ferro e J-Ax in Abbiamo Vinto Già, il nuovo singolo inedito in uscita il 1 settembre. Ad annunciarlo ai fan è Tiziano Ferro oggi, condividendo sui social l’immagine scelta per la cover del brano: una coppia d’oro rattoppata che racconta perfettamente il significato del brano. In uno sfondo di fuochi d’artificiosa coppa gigante fa da padrona della scena a simboleggiare la vittoria.

Abbiamo Vinto Già di Tiziano Ferro e J-Ax è infatti un inno alla resilienza, come racconta lo stesso Tiziano sui social. Un inno sul valore di chi vive a testa bassa, che celebre i propri difetti come segni distintivi, consapevole delle proprie fragilità e senza rinnegarle.

“Un inno alla resilienza, una canzone che rivendica il valore di chi vive a testa bassa, consapevole delle proprie fragilità, pronto a celebrare i propri difetti come fossero segni distintivi, che ci rendono unici e splendidi. Vincenti”, le parole di Tiziano Ferro nell’annunciare la nuova canzone.

Abbiamo Vinto Già è atteso in radio e negli store digitali venerdì 1 settembre, prima della pubblicazione del romanzo di Tiziano Ferro La Felicità Al Principio, in uscita il 3 ottobre.