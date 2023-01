Il nuovo album di Francesca Michielin è Cani Sciolti, quinta esperienza discografica della cantautrice e polistrumentista di Bassano Del Grappa. Francesca Michielin lo ha appena annunciato sui social, mostrando la copertina e annunciando la data di pubblicazione insieme a una dedica per tutti i suoi fan.

Il nuovo album di Francesca Michielin

Il nuovo album di Francesca Michielin sarà fuori il 24 febbraio 2023 ed è già disponibile in pre-add, pre-save e pre-order. Per il momento l’artista non ha svelato la tracklist, nella quale non sono esclusi gli ospiti. Ecco la dichiarazione che accompagna l’annuncio:

“Questo disco è per tutti. E ve lo porgo con il cuore in mano, completamente disarmata. Lo dedico a chi sogna più forte delle proprie paure e non cataloga le emozioni, a chi ride di gusto fino a quanto non sente dolore addominale e a chi piange in faccia a chi ama. A chi è spietato nei sentimenti, a chi morde e non abbaia, a chi vive per celebrare e non per autocelebrarsi, a chi scodinzola di gioia senza retropensieri, a chi è vitale e non si trascina, a chi è rampicante senza aggrapparsi. Cani Sciolti è nato in un giorno di pioggia del 2017 ed è cresciuto negli anni, come gli alberi che dopo i temporali sono verdissimi. Siate sciolti, siate assoluti”.

Come scrive la stessa Michielin, la scrittura del disco è precedente all’uscita di Feat (Stato Di Natura) (2020) e di 2640 (2018), e potrebbe contenere tante sorprese. Nel 2022 la cantautrice ha lanciato i singoli Bonsoir e Occhi Grandi Grandi, due primi assaggi della sua nuova avventura discografica.

Il 2022 di Francesca Michielin

Il 2022 di Francesca Michielin è stato costellato di novità: oltre ai due singoli appena citati, la cantautrice è tornata sul palco con un tour ed è stata scritturata come conduttrice di X Factor, il talent show dal quale ha preso il volo.

Ancora, nel 2022 ha partecipato al Festival di Sanremo in qualità di direttrice di orchestra per Emma Marrone, in gara con il brano Ogni Volta è Così.

