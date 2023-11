Il nuovo album dei The Killers è Rebel Diamonds. Sono passati 20 anni dalla formazione della band di Brandon Flowers, e già 19 sono le primavere che ci separano dal primo album Hot Fuss. Per questo il gruppo di Las Vegas ha scelto di lanciare una quarta raccolta di successi con un inedito, per celebrare il ventennale.

Il nuovo album dei The Killers

Rebel Diamonds sarà fuori l’8 dicembre 2023 e conterrà almeno un brano da ciascuno dei 7 dischi di inediti pubblicati fino a questo momento. In più i fan troveranno un inedito, Spirit, che chiuderà la tracklist per un totale di 20 tracce.

Il nuovo album dei The Killers è già disponibile in pre-order nei formati CD, LP e LP speciale con booklet di 24 pagine disponibile presso l’eshop dell’etichetta. “Si dice che ciò che viene ricordato vive per sempre. E negli ultimi vent’anni abbiamo riempito stadi pieni di ricordi, abbastanza da riempire intere vite. Venti canzoni per vent’anni – Rebel Diamonds”, queste le parole usate da Brandon Flowers nel trailer della raccolta.

Di seguito la tracklist di Rebel Diamonds:

1 Jenny Was a Friend of Mine

2 Mr. Brightside

3 All These Things That I’ve Done

4 Somebody Told Me

5 When You Were Young

6 Read My Mind

7 Human

8 Spaceman

9 A Dustland Fairytale

10 Runaways

11 Be Still

12 The Man

13 Caution

14 My Own Soul’s Warning

15 Dying Breed

16 Pressure Machine

17 Quiet Town

18 boy

19 Your Side of Town

20 Spirit

Le raccolte precedenti

Come detto in apertura, Rebel Diamonds sarà la quarta raccolta dei The Killers per celebrare il ventennale della loro carriera. Il primo greatest hits è stato Sawdust, uscito nel 2007 con la cover di Shadowplay dei Joy Division.

Nel 2013 è uscito Direct Hits e infine, nel 2016, è uscito Don’t Waste Your Wishes, una raccolta di canzoni di Natale relative al periodo 2006-2016.

Continua a leggere su optimagazine.com