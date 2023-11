Negli album più famosi di Mango c’è tutta la passione di un cantautore ispirato, un inguaribile romantico innamorato della poesia e della musica stessa. Nei suoi brani, infatti, Mango ha sempre coniugato la musica elettronica, il pop, la canzone italiana e la world music rendendosi unico nel panorama nazionale con canzoni come Oro, Sirtaki, Bella D’Estate e tante altre.

Odissea (1986)

Odissea è uno degli album più famosi di Mango, in cui sono forti le contaminazioni tra l’elettropop e la world music. Il disco contiene Lei Verrà, Show e la bellissima Oro, con un testo scritto da Mogol.

Odissea Marca: WARNER STRATEGIC MAR

Odissea

Adesso (1987)

Adesso è il disco di Bella D’Estate, una delle canzoni più famose di Mango. Il disco è ancora fortemente influenzato dalla world music e al suo interno troviamo interessanti sfumature r&b.

Sirtaki (1990)

L’ottavo album di Mango è considerato il suo capolavoro, grazie alla produzione di Corrado Rustici e brani celebri come Nella Mia Città, Terra Bianca, Come Monna Lisa e Sirtaki. Il disco mescola sonorità mediterranee, rock, blues e jazz, con testi che parlano di amore, viaggio, arte e libertà.

Come L’Acqua (1992)

Come L’Acqua è il disco di Mediterraneo, un’altra delle canzoni più amate di Mango. L’album contiene anche il brano cantato in dialetto lucano Uocchie ‘e ‘stu Munno e la bellissima Mondi Sommersi, oltre alla famosissima title-track Come L’Acqua. La fluidità della vita e l’acqua, appunto, sono i temi centrali scelti da Mango per una sua una evoluzione artistica.

Come L'Acqua Audio CD – Audiobook

Sba (Publisher)

Credo (1997)

Credo non può mancare tra i migliori album di Mango. Pop con sfumature rock, la ristampa di Credo contiene anche la canzone Luce che il cantautore ha portato a Sanremo nel 1998 insieme alla cantante Zenima.

Credo Audio CD – Audiobook

Sba (Publisher)

Continua a leggere su optimagazine.com