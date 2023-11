Come andò il primo concerto dei Sex Pistols? “Male, per Dio”, e qui citiamo Ugo Bologna nei panni di Corrado Maria Lobbiam nella storica scena de Il Secondo Tragico Fantozzi, quando il ragionier Ugo gli chiede: “Come sto andando?” tra una gaffe e l’altra durante la cena presso la villa della contessa Serbelloni Mazzanti Vien Dal Mare. Così, in effetti, andarono le cose il 6 novembre 1975.

I Sex Pistols non avevano ancora acchiappato Sid Vicious (e viceversa) e salirono sul palco del St. Martin’s College of Art di Londra. Johnny Rotten alla voce, Steve Jones alla chitarra, Paul Cook alla batteria e Glen Matlock al basso: quattro ragazzi sgangherati e slegati alla loro prima esibizione dal vivo, con tutte le ansie e le preoccupazioni del caso. Ai Sex Pistols toccava supportare i Bazooka Joe di Adam Ant.

Così Johnny Rotten e i suoi portarono in scena uno show fatto di cover dei The Who – Substitute – e Dave Berry (Don’t Give Me No Lip Child), oltre a What’cha Gonna Do About It degli Small Faces, tutta roba che troveremo nella raccolta The Great Rock’n’Roll Swindle. Il palco non c’era, e gli artisti si ritrovarono in un faccia a faccia diretto col pubblico. Quando arrivò il momento dei Pistols di fronte a loro c’erano a malapena 30 persone. Steve Jones, poco prima, quasi si sentì male dal nervoso e per questo assunse il Mandrax, una combinazione di metaqualone e difenidramina con effetti sedativi. Egli stesso raccontò:

“Cominciò a fare effetto quando attaccammo a suonare, e allora alzai l’amplificatore al massimo. Formidabile: un amplificatore da 100 watt in una stanzetta senza palco. Tutti ci guardavano: in quel momento sembravano un milione di persone”.

Dopo 12 minuti – scriveranno in diversi – qualcuno staccò la corrente e partì la scazzottata tra i Sex Pistols e i Bazooka Joe, ma siamo a metà tra la ricostruzione storica e la leggenda. I Sex Pistols erano ancora sconosciuti e certamente a nessuno venne in mente di documentare la serata.

