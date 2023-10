Nome: Michele

Cognome: Rech

Data di nascita: 1983

Città: Roma

Piattaforme: Netflix, Instagram, Facebook, YouTube

Categoria: Fumetti

Chi è Zerocalcare

Zerocalcare è il nome d’arte di Michele Rech, fumettista classe 1983. Cresciuto tra la Francia e Roma, si appassiona al disegno e alla satira politica fin da giovane e inizia a pubblicare i suoi primi fumetti sulle giornate del G8 di Genova del 2001. Collabora con varie testate giornalistiche, come Liberazione e Repubblica XL, e con la sezione online della DC Comics. Il suo nome d’arte deriva dallo spot di un prodotto anti-calcare per ferro da stiro.

Nel 2011 pubblica il suo primo albo a fumetti, La Profezia Dell’Armadillo, prodotto dal fumettista Makkox, che ottiene un grande successo di pubblico e di critica. L’armadillo è il personaggio simbolo delle sue storie, una proiezione della sua personalità. Nello stesso anno avvia un blog a fumetti, zerocalcare.it, in cui racconta episodi autobiografici con ironia e sensibilità. Il blog vince il premio Macchianera come Miglior disegnatore.

Da allora Zerocalcare pubblica numerosi altri albi a fumetti, tra cui Un Polpo Alla Gola, Dimentica Il Mio Nome, Kobane Calling e Macerie Prime. I suoi temi spaziano dalla vita quotidiana nel quartiere di Rebibbia ai reportage internazionali in zone di conflitto, come la Siria e la Palestina. I suoi fumetti sono tradotti in diverse lingue e venduti in milioni di copie.

I film, Rebibbia Quarantine e le serie animate

Nel 2018 esce il film La Profezia Dell’Armadillo tratto dal suo omonimo fumetto. Nel 2020 realizza i fumetti animati Rebibbia Quarantine, in cui racconta lo stato d’animo della popolazione italiana alle prese con gli effetti del Covid-19.

Zerocalcare è uno dei fumettisti più famosi e apprezzati in Italia e nel mondo, capace di coniugare umorismo e impegno sociale con uno stile originale e coinvolgente.

Nel 2021 esce la sua prima serie animata su Netflix, Strappare Lungo I Bordi e ottiene un enorme successo. Questo lo spinge a lavorare sulla seconda serie, Questo Mondo Non Mi Renderà Cattivo, uscita nel 2023.

