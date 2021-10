Quali sono le serie tv Netflix a novembre 2021? Molte novità attendono gli abbonati, a partire dalla prima produzione animata firmata Zerocalcare, e il live action di Cowboy Bebop, celebre adattamento dell’anime giapponese (disponibile anch’esso sulla piattaforma).

Ecco la lista delle serie tv Netflix a novembre 2021 con i rispettivi dettagli.

Si comincia con la serie true crime Caccia ai killer, disponibile dal 4 novembre. In questa agghiacciante produzione, gli investigatori indagano su famigerati serial killer rivelano gli orribili dettagli emersi dal loro straordinario lavoro.

Il mese prosegue con l’uscita di Big Mouth 5, disponibile dal 5 novembre, serie animata per adulti che racconto il complicato mondo degli adolescenti con i loro tumulti ormonali. Nella stessa data, esce anche Narcos Messico 3, stagione finale di una delle serie più apprezzate degli ultimi anni. In questo capitolo conclusivo, assisteremo all’espansione della nuova generazione di boss del narcotraffico, intenzionati a rendere lo spaccio di droga un’attività globale.

Il 10 novembre, su Netflix c’è la docuserie Animal: il meraviglioso regno animale; per gli amanti della natura, questa serie documentaristica segue le creature più spettacolari del mondo, catturando momenti inediti che spaziano dal commovente allo scioccante.

Il 17 novembre arriva Strappare lungo i bordi, la prima serie animata del fumettista Zerocalcare. La storia segue quella di un fumettista romano la cui coscienza prende le forme di un armadillo riflette sulla sua vita e un amore mancato mentre con due amici si reca fuori città.

Nella stessa data, disponibile anche Tiger King 2. Joe Exotic torna per una nuova folle stagione in cui esplora un nuovo carico di accuse al suo impero felino e presenta nuovi personaggi contradditori. “Pensavamo che il caos fosse finito. Abbiamo solo scalfito la superficie”. Sette nuovi episodi pronti a sconvolgere il pubblico.

Il 19 novembre, gli abbonati Netflix troveranno l’atteso live action di Cowboy Bebop, adattamento dell’anime di successo. Una sgangherata squadra di cacciatori di taglie insegue i criminali più pericolosi della galassia. Salveranno il mondo… se il prezzo è giusto.

Nella stessa data, è in arrivo un’altra serie sudcoreana dopo Squid Game: Hellbound, basata sull’omonimo webtoon. Nella storia, esseri ultraterreni emettono violente condanne, mandando le persone all’inferno e dando origine a un gruppo religioso fondato sull’idea della giustizia divina.

Il mese prosegue con Masters of the Universe: Revelation 2, disponibile il 23 novembre. In questa seconda stagione, la serie animata continua a raccontare la battaglia tra bene e male con nuovi colpi di scena.

L’ultima serie tv del mese è F is For Family 5, in arrivo il 25 novembre su Netflix. La serie animata statunitense segue le vicende di una comune famiglia della classe media negli anni ’70, alle prese con i problemi personali, scolastici e lavorativi.