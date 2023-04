Zerocalcare ritorna su Netflix. “Questo mondo non mi renderà cattivo” è la nuova serie animata del celebre fumettista romano, in arrivo dal 9 giugno sulla piattaforma streaming. Si tratta di una storia sviluppata in 6 episodi scritta, diretta e interpretata da Michele Rech, vero nome di Zerocalcare.

Nella serie torna il mondo narrativo che ha decretato il successo di “Strappare lungo i bordi“. Sono presenti Zero, Sarah, Secco. Immancabile l’Armadillo, coscienza di Zero, che anche in questa occasione ha la voce di Valerio Mastandrea.

“Questo mondo non mi renderà cattivo” sbarca su Netflix, dunque, circa un anno e mezzo dopo il precedente lavoro in chiave animata di Zerocalcare. “Strappare lungo i bordi” infatti approdò in streaming a novembre del 2021.

Non si hanno al momento molte informazioni sulla trama, ma di certo i fan di Zero non vedono l’ora di scoprire le nuove avventure del loro eroe, che sarà sicuramente ricca di digressioni, citazioni pop, riferimenti politici e colpi di scena.

