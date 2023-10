Il 30 ottobre 1970 Jim Morrison fu condannato per atti osceni e altri cinque capi di imputazione. I fatti risalivano al 1° marzo 1969, quando i Doors salirono sul palco del Dinner Key Auditorium di Miami e il frontman si rese protagonista di uno dei più grandi equivoci della storia del rock. Cosa accadde quella sera? E quali furono le conseguenze?

30 ottobre, Jim Morrison condannato a 6 mesi di reclusione

Il 30 ottobre 1970 Jim Morrison fu condannato a 6 mesi di reclusione più una multa da 500 dollari. Contro di lui pendevano 6 capi di imputazione: uno per comportamento lascivo in pubblico, due per atti osceni, due per linguaggio ingiurioso e uno per pubblica ubriachezza.

Per Morrison e per i compagni di band – specialmente John Densmore e Ray Daniel Manzarek – si trattò di “allucinazione collettiva” dal momento che sì, l’esibizione del 1° marzo 1969 fu imbarazzante, ma l’opinione pubblica e la stampa dell’epoca si lasciarono trasportare dalla voglia di scandalo.

Anche l’avvocato Dave Itzkoff, alla difesa del Re Lucertola al processo, nel 2010 riferì al New York Times che tutto fu esasperato distorcendo l’immagine di Morrison agli occhi del mondo.

Il Miami Incident: cosa accadde nel 1969

Il 1° marzo 1969 i Doors erano attesi a Miami per un concerto al Dinner Key Auditorium. Jim Morrison aveva litigato con la fidanzata Pamela Courson, e mentre Manzarek, Densmore e Krieger arrivarono nei tempi giusti per le prove, il frontman perse ben due aerei.

Nei tempi di attesa, Morrison si intrattenne al bar dell’aeroporto e si mise a bere incessantemente. Quando arrivò sul palco era in uno stato di profonda alterazione. Dopo aver insultato il pubblico – “siete un mucchio di idioti del ca**o” – invitò la gente a salire sul palco e il promoter Ken Collier lo sentì dire: “Volete vedermi il ca**o? Salite su”.

Ancora, qualcuno riferì a Collier che Morrison avrebbe mostrato i genitali anche se ciò non era vero, ma la voce si sparse in fretta fino a diventare una condanna contro l’artista. In tribunale furono mostrati 500 scatti dell’evento, e in nessuno di questi si vedeva Jim Morrison con i genitali esposti.

