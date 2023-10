Ogni album di Eros Ramazzotti è un passo avanti: il cantautore romano ha portato la musica italiana nel mondo, con il suo stile versatile che abbraccia sia il pop più radiofonico che il rock più sofisticato, ma senza tralasciare le sperimentazioni con l’elettronica, la world music, il soul e la dance. Oggi Eros Ramazzotti è un punto di riferimenti per i cantautori contemporanei, sia italiani che internazionali.

Cuori Agitati (1985)

Il disco d’esordio di Eros Ramazzotti, pubblicato nel 1985, contiene il brano che lo ha fatto conoscere al grande pubblico: Una Storia Importante, vincitore del Festival di Sanremo nella sezione Giovani. Il lavoro, prodotto da Piero Cassano, presenta uno stile pop-rock con influenze synth-pop. Tra le altre canzoni spiccano Terra Promessa, Cuori Agitati e Buongiorno Bambina.

In Certi Momenti (1987)

La terza fatica di Eros Ramazzotti, pubblicata nel 1987, è considerata una delle sue perle. Il disco, prodotto da Celso Valli, contiene brani celebri come La Luce Buona Delle Stelle, Ma Che Bello Questo Amore e C’è Una Strada In Cielo.

In Ogni Senso (1990)

Il quarto album di Eros Ramazzotti, pubblicato nel 1990, è il suo primo successo internazionale. Il disco, prodotto da Piero Cassano e Celso Valli, contiene hit come Se Bastasse Una Canzone, C’è Una Melodia e Amarti è L’Immenso Per Me.

Dove C’è Musica (1996)

Il sesto progetto di Eros Ramazzotti, pubblicato nel 1996, è il suo primo lavoro interamente autoprodotto. Il progetto, registrato tra Milano e Los Angeles, contiene brani come Più Bella Cosa, Stella Gemella e L’Aurora. Ancora oggi Dove C’è Musica è annoverato tra i capolavori di Eros Ramazzotti.

Stilelibero (2000)

Tra i migliori album di Eros Ramazzotti non può certo mancare Stilelibero. Pubblicato nel 2000, è il suo disco più sperimentale. Il disco, prodotto da Claudio Guidetti e Celso Valli, contiene brani che spaziano tra pop, rock, blues e dance. Tra le canzoni si ricordano Fuoco Nel Fuoco, Un Angelo Non è e Per Me Per Sempre.

