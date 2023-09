Per molti In Utero dei Nirvana è il vero capolavoro grunge che farebbe ombra anche a Nevermind. In Utero è stato l’ultimo album in studio di Kurt Cobain e soci, uscito il 21 settembre 1993 pochi mesi prima della morte del frontman, quasi un lascito di rabbia e sofferenza prima di “bruciare in una fiammata”. Trainato da canzoni immortali come Heart-Shaped Box, All Apologies, Dumb e Rape Me, il disco quest’anno compie 30 anni.

Per questo ritorna con un’edizione deluxe che sarà disponibile in vari formati a partire dal 27 ottobre 2023. Il cofanetto super deluxe sarà disponibile nei formati esclusivi da 8 LP e 5 CD, ma anche nella versione in doppio CD e in digitale. Dei 72 brani contenuti nei cofanetti deluxe, 53 sono inediti e includono un doppio live registrato nel 1993 a Los Angeles e uno registrato a Seattle nel 1994, l’ultima esibizione dei Nirvana nella capitale del grunge.

Le tracce live sono state riversate e ritoccate da Jack Endino dai nastri originali della mainboard. Endino, ricordiamo, fu il sound engineer del primo album Bleach (1989). Non mancano i b-sides e le tracce nascoste, come Gallons Of Rubbing Alcohol Flow Through The Strip, la ghost track dell’album, Moist Vagina e I Hate Myself And I Want To Die.

Nei due cofanetti deluxe troviamo un libretto di 48 pagine contenente scatti inediti, una fanzine di 20 pagine e altre chicche per collezionisti come la litografia del poster del concerto di Los Angeles, la matrice dei biglietti degli show e altre sorprese. Di seguito la tracklist completa dei cofanetti deluxe:

LP 1

IN UTERO

Original Album Remastered

SIDE 1

Serve The Servants Scentless Apprentice Heart-Shaped Box Rape Me Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle Dumb

SIDE 2

Very Ape Milk It Pennyroyal Tea Radio Friendly Unit Shifter tourette’s All Apologies

LP 2 (10”):

BONUS TRACKS & B-SIDES

Remastered

SIDE 1

Gallons Of Rubbing Alcohol Flow Through The Strip Marigold Sappy Moist Vagina I Hate Myself And Want To Die

BONUS LIVE 1993/1994

SIDE 2

Serve The Servants (Live in Rome)* Scentless Apprentice (Live in Rome)* Heart-Shaped Box (Live in Rome)* Very Ape (Live in Rome)* Milk It (Live in Springfield)* tourette’s (Live in New York)*

LP 3-5

LIVE IN LOS ANGELES

Great Western Forum – December 30, 1993

SIDE 1

Radio Friendly Unit Shifter* Drain You* Breed* Serve The Servants*

SIDE 2

Come As You Are* Smells Like Teen Spirit* Sliver* Dumb*

SIDE 3

In Bloom* About A Girl* Lithium* Pennyroyal Tea*

SIDE 4

School* Polly* Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle* Rape Me* Territorial Pissings*

SIDE 5

Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam* The Man Who Sold The World* All Apologies* On A Plain*

SIDE 6

Heart-Shaped Box Blew* Feedback Jam*

LP 6-8

LIVE IN SEATTLE

Seattle Center Arena – January 7, 1994

SIDE 1

Radio Friendly Unit Shifter* Drain You* Breed* Serve The Servants*

SIDE 2

Come As You Are* Smells Like Teen Spirit* Sliver* Dumb*

SIDE 3

In Bloom* About A Girl* Lithium* Pennyroyal Tea*

SIDE 4

School* Polly* Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle* Milk It Rape Me*

SIDE 5

Territorial Pissings* Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam* The Man Who Sold The World* All Apologies*

SIDE 6

On A Plain* Scentless Apprentice* Heart-Shaped Box* Blew

(*)Previously unreleased

