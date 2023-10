Frank di Amy Winehouse compie 20 anni. Pubblicato nel 2003 dalla Island Records, il titolo allude sia alla natura che al tono dei testi ma soprattutto a Frank Sinatra, di cui la cantautrice è sempre stata innamorata.

La produzione dell’album ebbe luogo tra il 2002 e il 2003 e fu curata da Winehouse, Salaam Remi, Commissioner Gordon, Jimmy Hogarth e Matt Rowe. L’album è principalmente una collaborazione tra Winehouse, che era ancora adolescente all’epoca, e il produttore hip-hop Salaam Remi. Una sola canzone fu scritta interamente dalla cantante: I Heard Love Is Blind. Le restanti sono un connubio tra gli arrangiamenti di Remi e i testi, melodie e voce della Winehouse. Figurano inoltre due cover jazz: (There Is) No Greater Love e Moody’s Mood For Love.

L’album fu pubblicato il 20 ottobre 2003 nel Regno Unito e il 20 novembre dello stesso anno negli Stati Uniti. Il disco fu nominato per due BRIT Awards e per il Mercury Music Prize . I singoli estratti sono Stronger Than Me, Take The Box, In My Bed/You Sent Me Flying e Pumps/Help Yourself, gli ultimi due sono stati pubblicati come doppi singoli. L’album ha venduto oltre un milione di copie nel Regno Unito ed è stato certificato triplo platino dalla British Phonographic Industry (BPI).

Dopo la pubblicazione dell’album successivo, Back To Black, Frank è rientrato nella classifica inglese per un lungo periodo. Il disco è stato ripubblicato il 2 maggio 2008 in una versione deluxe con due dischi, il secondo dei quali contenente rarità, remix e live. L’album, dopo la scomparsa della cantante, in Italia, è rientrato in classifica alla posizione numero 16, per poi balzare in quinta posizione la settimana successiva, e negli Stati Uniti alla posizione numero 33.

Continua a leggere su optimagazine.com