Parte da Londra il tour mondiale di Madonna. L’artista torna sul palco per il Celebration Tour che farà tappa nelle principali città europee ed anche in Italia. Nella scaletta di Madonna nel 2023 tutte le sue hit più celebri, le canzoni che hanno caratterizzato i suoi 40 anni di carriera.

Una vera e propria celebrazione della sua musica, a 360 gradi, che parte da Londra per portare Madonna dal vivo in tutta Europa, e non solo. 78 date in 15 Paesi, la tournée ha avuto inizio dalla O2 Arena di Londra dove sono attesi ben 4 spettacoli, tutti rigorosamente sold out. E cresce sempre di più l’attesa per gli spettacoli italiani.

Madonna sarà in Italia nel 2023, per due appuntamenti a Milano. Le date del doppio appuntamento sono quelle del 23 e del 25 novembre, la location scelta è invece quella del Mediolanum Forum di Assago (Milano), che ha fatto registrare il tutto esaurito nel giro di una manciata di minuti, decisamente troppo piccolo per accogliere il grande entusiasmo dei fan italiani.

Il Celebration Tour di Madonna approderà poi in Nordamerica solo dal 13 dicembre. In scaletta, nella prima data del tour, 47 canzoni divise in 5 atti.

La scelta di Madonna nel 2023

Act I

Nothing Really Matters

Everybody

Into the Groove

Burning Up

Open Your Heart (medley con “Live to Tell”)

Holiday

The Storm

Live to Tell (dedicata ai morti per AIDS)

The Ritual

Like a Prayer

Act II

The Sacrifice / Erotic

Erotica (medley con “Papa Don’t Preach”)

Justify My Love

Fever (cover di Eddie Cooley)

Hung Up

Bad Girl

Ballroom

Vogue

Human Nature

Crazy for You

Act III

The Beast Within

Die Another Day

Don’t Tell Me

Mother and Father

Little Star (dedicata al compleanno della figlia Lourdes)

I Will Survive (cover di Gloria Gaynor, acustica)

La Isla Bonita

Don’t Cry for Me Argentina

Act IV

Madonna

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

Act V

Like a Virgin (medley con “Billie Jean” di Michael Jackson)

Bitch I’m Madonna

Celebration (medley con “Music”)