Prosegue l’appuntamento con FBI Most Wanted 4 su Italia1. Stasera, domenica 15 ottobre vanno in onda tre nuovi episodi della serie tv action, spin-off di FBI. Svolta nel cast con l’addio di Julian McMahon, che per tre stagioni ha interpretato Jess LaCroix, agente speciale supervisore dell’FBI e capo della Fugitive Task Force. Il suo personaggio è stato ucciso da un fuggitivo.

Andiamo alle anticipazioni di stasera. Si comincia con l’episodio 4×18 dal titolo Rangeland, di cui vi riportiamo la sinossi:

Nello stato del Wyoming, due agenti dell’Agenzia della Gestione del Territorio, si recano da un allevatore locale, un tale Will Dewey, per eseguire un mandato di confisca del bestiame: il proprietario ha un debito nei confronti dello Stato di piu’ di cento mila dollari. Will uccide gli agenti e non sapendo come risolvere la situazione si rivolge al fratello Cole. . Charlie, il tuttofare del ranch, che ha assistito all’omicidio, gli consiglia di rivolgersi alla polizia, ma Cole non e’ d’accordo e lo uccide. I due fratelli rapiscono anche Molly, lo sceriffo, e un funzionario dell’Agenzia del territorio, Ken Garrett con l’intenzione di processarli e giustiziarli.

La serata si conclude con l’episodio 4×19 intitolato Un nuovo inizio:

Lauren Baxter, una giornalista e conduttrice televisiva viene uccisa da uno sconosciuto. Remy e la squadra, visionando i filmati delle telecamere, notano che l’assassino ha sottratto alla vittima il suo portatile. L’assassino è un certo Miles Maddox. Il portatile rubato alla giornalista contiene nomi e dati relativi a una indagine condotta sulla Tredate Pharmaceuticals. Maddox è malato di lupus, come lo è sua moglie, e riesce a sopravvivere grazie a un medicinale, che negli ultimi anni la casa farmaceutica ha deciso di rendere disponibile ad un prezzo triplicato.

Nel cast di FBI Most Wanted 4 troviamo: Roxy Sternberg nel ruolo di Sheryll Barnes; Keisha Castle-Hughes è Hana Gibson; Alexa Davalos è Kristin Gaines; Dylan McDermott è Remy Scott; Edwin Hodge interpreta Ray Cannon.

L’appuntamento con FBI Most Wanted 4 è per stasera alle 21:25 su Italia1.

Continua a leggere su optimagazine.com.