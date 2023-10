Si conclude l’appuntamento con FBI Most Wanted 4 su Italia1. Stasera, domenica 22 ottobre vanno in onda gli ultimi tre episodi della quarta stagione della serie tv action, spin-off di FBI. Svolta nel cast con l’addio di Julian McMahon, che per tre stagioni ha interpretato Jess LaCroix, agente speciale supervisore dell’FBI e capo della Fugitive Task Force. Il suo personaggio è stato ucciso da un fuggitivo.

Andiamo alle anticipazioni di stasera. Si comincia con l’episodio 4×20 dal titolo Merce di scambio, di cui vi riportiamo la sinossi:

Remy e Kristin sono in un carcere federale per parlare con un detenuto, Mays Miller, membro degli Aryan Saints, una gang di suprematisti bianchi, che ha deciso di rivelare chi ha ucciso Jax Exely, un ex agente dell’FBI collega di Kristin. In cambio vuole che fare un accordo con i federali. Quando sta per essere ricondotto in cella, scoppia una sommossa all’interno del carcere, e Miller viene catturato dai membri della gang rivale, i Sixty-Fivers.

A seguire l’episodio 4×21 intitolato Il sogno americano:

Due ragazze appena giunte a New York dal Venezuela per trovare un lavoro, scompaiono, e una delle due viene ritrovata morta. Remy e la squadra scoprono la sera del loro arrivo un certo Carlos le aveva adescate promettendogli di aiutarle. La seconda ragazza, Xiomara, viene rintracciata grazie alle telecamere situate nei pressi di un albergo di lusso.

La serata si conclude con l’episodio 4×22 intitolato Giustizia è fatta:

Remy contatta la testimone dell’omicidio di suo fratello e scopre che la deposizione contenuta nel fascicolo del procuratore non riporta la realtà dei fatti. La persona con cui Mikey si scontrò venticinque anni fa non era un uomo, ma un giovane della sua stessa età. Quello che sembrava un semplice diverbio, in realtà fu uno scontro fisico molto violento.

Nel cast di FBI Most Wanted 4 troviamo: Roxy Sternberg nel ruolo di Sheryll Barnes; Keisha Castle-Hughes è Hana Gibson; Alexa Davalos è Kristin Gaines; Dylan McDermott è Remy Scott; Edwin Hodge interpreta Ray Cannon.

La quinta stagione di FBI Most Wanted è già stata confermata. Lo scorso anno, la rete americana CBS ha rinnovato la serie per una quarta e quinta stagione. A causa dello sciopero degli sceneggiatori ancora in corso, non sappiamo quando inizieranno le riprese, né quando andranno in onda i nuovi episodi. Si spera a inizio 2024 negli Stati Uniti.

L’appuntamento con FBI Most Wanted 4 è per stasera alle 21:25 su Italia1.

