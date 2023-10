Prosegue l’appuntamento con FBI Most Wanted 4 su Italia1. Stasera, domenica 8 ottobre vanno in onda tre nuovi episodi della serie tv action, spin-off di FBI. Svolta nel cast con l’addio di Julian McMahon, che per tre stagioni ha interpretato Jess LaCroix, agente speciale supervisore dell’FBI e capo della Fugitive Task Force. Il suo personaggio è stato ucciso da un fuggitivo.

Andiamo alle anticipazioni di stasera. Si comincia con l’episodio 4×15 dal titolo Doppio fallo, di cui vi riportiamo la sinossi:

Lula Arslan, celebre tennista croata di origini iraniane, attivista nel campo dei diritti umani, viene rapita sul set di un servizio fotografico nel cuore del Queens. Remy e la squadra sospettano del suo ex, ma nel corso delle indagini scoprono che e’ stata catturata dalle Guardie Rivoluzionarie Islamiche per conto dei servizi segreti iraniani. Lula appartiene a una famiglia di dissidenti politici, finiti sulla lista nera del regime dai tempi della Repubblica di Khomeyni. Lo scopo dei rapitori e’ quello di riportare la giovane sul suolo iraniano per giustiziarla come traditrice della patria per le sue continue esternazioni contro il regime e la dottrina islamica.

A seguire, l’episodio 4×16 intitolato Attacco imminente:

Remy e la squadra si mettono sulle tracce di un gruppo terroristi bielorussi capitanati dal generale Lenkov che sta pianificando un attentato nel cuore di New York City. Le indagini partono quando David Laporta, un imprenditore americano, viene rapito a Roma, mentre si incontra con un collega italiano per discutere di affari. Jubal e Nina dell’FBI assieme alla squadra di FBI International si recano a Roma per occuparsi del caso in collaborazione con la polizia italiana. Nina viene ferita gravemente da uno dei terroristi e ricoverata in un ospedale della Capitale mentre Jubal viene richiamato a New York. Scola dell’FBI cerca di infiltrarsi tra i bielorussi fingendosi un venditore di C4. Dato che non riesce a ottenere risultati, decide di chiedere aiuto alla squadra di Remy, esperta di operazioni sotto copertura.

La serata si conclude con l’episodio 4×17 intitolato Triangolo pericoloso:

Remy e la squadra si mettono sulle tracce di due studentesse e di un Patrick Cassidy, fratello maggiore della loro compagna di stanza, accusato di un omicidio avvenuto nel dormitorio del college. Inizialmente pensano si tratti di un rapimento, ma durante le indagini si scopre che tra Patrick e le ragazze c’è un triangolo amoroso e che i tre sono in fuga per rifarsi una vita altrove. Durante la latitanza commettono una serie di rapine per procurarsi i soldi necessari alla realizzazione del loro progetto.

Nel cast di FBI Most Wanted 4 troviamo: Roxy Sternberg nel ruolo di Sheryll Barnes; Keisha Castle-Hughes è Hana Gibson; Alexa Davalos è Kristin Gaines; Dylan McDermott è Remy Scott; Edwin Hodge interpreta Ray Cannon.

L’appuntamento con FBI Most Wanted 4 è per stasera alle 21:25 su Italia1.

Continua a leggere su optimagazine.com.