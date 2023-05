Sgt Pepper’s dei Beatles esce il 26 maggio 1967 nel Regno Unito e divide per sempre in due la storia della musica del Novecento. Prodotto da George Martin, è uno dei dischi più importanti della storia del rock e uno dei primi concept album della musica pop. La rivista Rolling Stone lo ha inserito al primo posto nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi.

La genesi

L’idea di creare un album concettuale nacque da Paul McCartney, che voleva liberarsi dalla pressione di essere “i Beatles” intesi come boy band e inventare una nuova identità per il gruppo. McCartney si ispirò a un disco dei Beach Boys, Pet Sounds, e a una bustina di sale con la scritta “Sgt. Pepper”. Il tema dell’album era quello di una banda musicale immaginaria che si esibiva in un concerto per il pubblico. Ogni canzone era quindi collegata alla precedente e alla successiva da effetti sonori e da un filo conduttore narrativo.

La registrazione

La registrazione dell’album richiese quattro mesi di lavoro, dal dicembre 1966 all’aprile 1967, negli studi Abbey Road di Londra. I Beatles sperimentarono nuove tecniche di produzione come il montaggio, il missaggio, il riverbero e l’uso di strumenti esotici e classici. George Martin fu il principale collaboratore dei Beatles, arrangiando le canzoni e suggerendo soluzioni innovative.

La copertina

La copertina dell’album è una delle più famose e iconiche della storia della musica. Fu realizzata dal duo artistico formato da Peter Blake e Jann Haworth, che crearono una composizione fotografica con i Beatles in divisa militare circondati da una folla di personaggi famosi, scelti dai quattro musicisti. Tra questi ci sono Marilyn Monroe, Bob Dylan, Albert Einstein, Karl Marx, Lewis Carroll e molti altri. La copertina contiene anche molti simboli e riferimenti nascosti, che hanno alimentato varie teorie e interpretazioni tra cui la bufala sulla morte di Paul McCartney.

I brani

L’album contiene 13 brani, tra cui alcuni dei più celebri dei Beatles. La canzone che apre e chiude l’album è Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band, che presenta la banda immaginaria e introduce il cantante Billy Shears, alias Ringo Starr, che interpreta With a Little Help from My Friends. Altri brani famosi sono Lucy in the Sky with Diamonds, ispirata da un disegno del figlio di John Lennon; A Day in the Life, considerata una delle migliori canzoni dei Beatles; She’s Leaving Home, che racconta la fuga di una ragazza da casa; Within You Without You, composta da George Harrison con influenze indiane, e When I’m Sixty-Four, una canzone nostalgica scritta da McCartney.

Sgt Pepper’s dei Beatles è un album che ha segnato la storia della musica e che ancora oggi viene considerato un capolavoro di creatività e innovazione.